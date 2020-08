कोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणातून पाणी सोडले, नदी काठावरील गावांना सतर्कतेच्या सुचना

कोल्हापूर ः जिल्ह्यात दोन दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसामुळे जिह्यातील सर्वच नद्यांची पातळी वाढली आहे. पंचगंगेला पूर आला आहे. अद्याप धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम आहे. त्यामुळे नद्यांना पूर आल्याने राज्यमार्ग बंद होत आहेत.

भोगावती नदीला पूर

राधानगरी ः राधानगरी आणि काळम्मावाडी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी झाल्याने पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ झाली आणि राधानगरीचे चार स्वयंचलित दरवाजे खुले होवून भोगावती नदीपात्रात विसर्ग सुरू झाला यामुळे भोगावतीला पूर आला आहे. तर काळम्मावाडी येथील दूधगंगा धरणाच्या पाच वक्राकार दरवाजातूनही विसर्ग सुरू केल्याने दूधगंगेलाही पूर आला आहे. दोन्हीही नद्यांच्या नदीकाठावरील नागरीकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

राधानगरी धरणाचे शनिवारी दोन दरवाजे खुले झाले होते. त्यानंतर आज आणखी दोन दरवाजे खुले झाले. खुल्या झालेल्या दरवाजातून आणि पायथ्या विजगृहातून 7112 क्‍युसेक पाण्याचा विसर्ग भोगावती नदीत सुरू आहे. काळम्मावाडी येथील दूधगंगा धरणाच्या पाच वक्राकार दरवाजातून विजनिर्मितीसह 7650 क्‍युसेक विसर्ग केल्याने दूधगंगेलाही पूर आला आहे. तुळशीच्या विसर्गावर रोषणाई

धामोड : येथील तुळशी धरण पूर्ण क्षमतेने भरले आहे. येथील धरणाच्या तीन वक्राकार दरवाजातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गावर स्वांतत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला विविधरंगी प्रकाशझोत टाकून तिरंगा रंगातआकर्षक अशी विद्युत रोषणाई करण्यात आली. धरणाच्या इतिहासात प्रथमच केलेल्या अशा या विद्युत रोषणाईने पर्यटकांना वेड लावले. रात्री ही आकर्षक रोषणाई पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी झाली. सध्या तुळशी धरण 95 टक्के भरले आहे. धरणाची पातळी615.54 मीटर इतकी झाली . त्यामुळे वक्राकार तीन दरवाजे आज उघडण्याचे जलसंपदा विभागाने निश्‍चित केले. स्वातंत्र्य दिनी अलमट्टी धरणाप्रमाणे येथील धरणावरील तीन वक्राकार दरवाज्यातील विसर्गाच्या पाण्यावर तिरंगाची विद्युत रोषणाई पाटबंधारे विभागाने केली. एलईडी बल्ब, हॅलोजन, हायमॅक्‍स लावून दोन दिवस विद्युत रोषणाई केली. शाखा अभियंता विजय आंबोळे यांच्या कल्पनेतून ही विद्युत रोषणाई करण्यात आली. सद्या तीन दरवाजातून328 क्‍युसेस पाणी सोडण्यात आले. तुळशी धरणावरील हे विलोभनीय रूप डोळ्यात साठविण्यासाठी धरणाच्या पायथ्याशी पर्यटकानी गर्दी केली होती. या विद्युत रोषणाईने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

धरणाची आजची स्थिती : धरण क्षेत्रात येथे 24 तासात 144मी.मी पाऊसाची नोंद झाली. धरणातून 328क्‍युसेक्‍सचा विसर्ग सुरु आहे. धरणाची पातळी 615.54 मी. असुन एकूण पाणीसाठा 3252दलघफू आहे. तसेच एकुण पाऊस 2442मी मी झाला. वारणा धरणातून विसर्ग वाढवणार

तुरुकवाडी : वारणा धरण पाणलोट क्षेत्रात पर्जन्यवृष्टी सुरु असून धरण शंभर टक्के भरण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याने आवक आणि विसर्ग नियंत्रित ठेवण्यासाठी कोणत्याही क्षणी विसर्ग वाढविण्यात येणार आहे. वारणा नदीकाठच्या जनतेला सतर्कतेचा इशारा शाखा अभियंता टी. ए. धामणकर व श्री. गडकरी यांनी दिला आहे. 34.40 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असणारे वारणा धरण 90.85 टक्के भरले आहे. 31.26 टीएमसी पाणी साठा झाला आहे. 17 हजार क्‍युसेक पाण्याची आवक जलाशयात सुरु आहे. धरण शंभर टक्के भरण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याने पाणलोट क्षेत्रातून आवक होणारे पाणी वक्राकार दरवाजेद्वारे विसर्जित करणे आवश्‍यक आहे. पायथा वीज गृहातून 1385 ,वक्राकार दरवाजेद्वारे 13101 असा एकुण 14486 क्‍युसेक वारणानदी पात्रात सुरु आहे.

चंदगड राज्यमार्ग बंद

गडहिग्लज ः आज सायंकाळी भडगाव पुलावर हिरण्यकेशी नदीचे पाणी आल्याने गडहिग्लज चंदगड राज्यमार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली. गगनबावड्यात अतिवृष्टी

असळज : गगनबावडा तालुक्‍यात गेले दोन दिवस झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कुंभी नदीला पूर आला आहे. कुंभी नदीवरील शेणवडे, मांडुकली, वेतवडे हे बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. तालुक्‍यात आज 155.50 मिलिमीटर तर आजअखेर 4008.50 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कुंभी धरणक्षेत्रात 200 मिलिमीटर तर कोदे धरणक्षेत्रात 214 मिलिमीटर पाऊस झाला. आज अखेर कुंभी धरणक्षेत्रात 5584 तर कोदे धरण क्षेत्रात 4501 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कुंभीतून 350 तर कोदेतून 703 क्‍युसेक्‍स पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. कुंभी, सरस्वती, धामणी, रूपणी या नद्या पात्राबाहेर पडल्या आहेत. गगनबावडा मार्गाची पालकमंत्र्यांकडून पाहणी

साळवण : कुंभी नदीच्या पुराचे पाणी येऊन कोल्हापूर-गगनबावडा मार्गावर ज्या ठिकाणी वाहतूक बंद होते, अशा ठिकाणांची पाहणी आज पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी केली.

पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी पुरामुळे पाणी येणाऱ्या मांडुकली, खोकुर्ले, किरवे आदि ठिकाणांची पाहणी केली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष बजरंग पाटील, तहसिलदार संगमेश कोडे, सभापती संगीता पाटील, सहायक पोलीस निरीक्षक संगीता पाटील, संजय पडवळ, चंद्रकांत खानविलकर, संभाजी पाटणकर उपस्थित होते. कासारीस दुसऱ्यांदा पूर

बाजारभोगाव ः पंधरा दिवसांत कासारी व जांभळी नद्यांना दुसऱ्यांदा पूर आला आहे. आज पहाटे बाजारभोगाव -पोहाळे तर्फ बोरगाव दरम्यानच्या रस्त्यावर कासारीच्या पुराचे पाणी आल्याने कोल्हापूर - बाजारभोगाव - अणुस्करा - राजापूर राज्यमार्ग पुन्हा बंद झाला आहे. कासारीच्या पुराचे पाणी व्यापारपेठेतील सखल भागात आल्याने या परिसरातील रहिवाशांसह व्यापाऱ्यांची तारांबळ उडाली . आजऱ्यात साळगाव बंधारा पाण्याखाली

आजरा ः आजरा तालुक्‍यात पावसाची संततधार सुरु आहे. हिरण्यकेशी व चित्रा नदी दुथडी भरून वाहत आहेत. हिरण्यकेशीला पूर आल्याने साळगाव व ऐनापूर हे दोन बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. दाभिल व किटवडे बंधाऱ्यावर थोडे पाणी आले आहे. देवकांडगाव येथील सुभाष परीट यांचे घराचे तीन लाखांचे नुकसान झाले आहे. शिवाजी पाटील (कोरीवडे), रोझीन फर्नांडीस, कमल जाधव (पेरणोली) यांचे प्रत्येकी पन्नास हजारांचे नुकसान झाले आहे. गीता नवले (दाभिल) यांचे तीस हजार रुपयांचे गोविंद मोरबाळे (आजरा) यांचे वीस हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. चंदगड अतिवृष्टीने घरांची पडझड

चंदगड ः तालुक्‍यात दहा दिवसात दुसऱ्यांचा पूर आला आहे. दोन दिवस मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसाने घटप्रभा व ताम्रपर्णी नदीचे पाणी धोक्‍याच्या पातळीवरुन वाहत आहे. दोन्ही नदीवरील मिळून दहा बंधारे पाण्याखाली आहेत. त्यामुळे वाहतुक ठप्प झाली आहे. येथील ताम्रपर्णी पूलावर पाणी आल्याने हेरे, तिलारीनगरकडे जाणारी वाहतूकही बंद झाली आहे.

ताम्रपर्णी नदीवरील कोकरे, कोनेवाडी, हल्लारवाडी, कोवाड तसेच घटप्रभा नदीवरील पिळणी, भोगोली, हिंडगाव, कानडी, अडकूर, गणुचीवाडी हे बंधारे काल रात्रीच पाण्याखाली गेले आहेत. येथील ताम्रपर्णी पूल तसेच इब्राहीमपूरचा घटप्रभा नदीवरील पूल पाण्याखाली गेला आहे. ओढ्यांचे पाणी पात्राबाहेर पडून शिवारात घुसले आहे.

आज पहाटेपर्यंत कोवाड आणि माणगाव मंडल वगळता उर्वरीत चंदगड, नागनवाडी, तुर्केवाडी व हेरे मंडलमध्ये अतिवृष्टी नोंदवली आहे. हेरे मंडलमध्ये सर्वाधिक 131 मिली मीटर पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाने हेरे, जंगमहट्टी, कलिवडे येथे घराच्या भिंती कोसळून 2 लाख 80 हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. भैरवनाथ मंदिर परिसरास पुराचा वेढा

खोची ः येथील नदीकाठच्या शेकडो एकर शेतात पाणी घुसल्याने या भागातील पिके पाण्याखाली गेली आहेत.त्यामूळे पाण्याच्या पातळीत झपाट्याने वाढ होत असल्याने या पाण्याने येथील भैरवनाथ मंदिर परिसराला वेढा दिला आहे.पुन्हा स्मशानभूमीत पाणी शिरले आहे.

- संपादन - यशवंत केसरकर

Web Title: Water released from dam in Kolhapur district, alert notices to riverside villages