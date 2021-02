इचलकरंजीला पाणी पुरवठा करणारा पंप बंद

इचलकरंजी : येथील पंचगंगा नदी पात्रातील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. त्यामुळे इचलकरंजीला पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजनेचा एक उपसा पंप बंद पडला आहे. त्याचा शहरातील पाणी पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, पंचगंगा नदीतील पाण्याचा प्रवाह स्थिर आहे. त्यामुळे पाणी हळूहळू दूषित होत चालले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पंचगंगा नदी प्रवाहित ठेवण्यासाठी पालिकेकडून पाटबंधारे विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. इचलकरंजीला कृष्णा, तसेच पंचगंगा नदीतून पाणी पुरवठा केला जातो. त्यामुळे शहरात एक दिवस आड पाणी पुरवठा केला जातो. पण आता पुन्हा एकदा शहरातील पाणी पुरवठा विस्कळीत होणार आहे. पंचगंगा नदीतील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. त्यामुळे 100 अश्‍वशक्तीचा एक उपसा पंप आज बंद पडला. दुसराही पंप पुढील काही तासांत बंद पडण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे दररोज 9 एमएलडी पाण्याची तूट भासणार आहे. त्याचा परिणाम पाणी पुरवठ्यावर होणार आहे. पुढील काही दिवस एक दिवसाऐवजी, दोन दिवस आड पाणी पुरवठा होण्याची शक्‍यता आहे. सध्या पंचगंगा नदीतील पाण्याचा प्रवाह थांबला आहे. पाणी स्थिर असल्यामुळे शेवाळचे प्रमाण वाढले आहे. पाण्याचा हिरवट रंग आला आहे. मात्र अद्याप शुद्धीकरण प्रक्रिया करून पाणी पिण्यास योग्य असल्याचा निर्वाळा प्रयोगशाळेतील तपासणीनंतर दिला आहे. मात्र, उपसाच थांबण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पंचगंगा नदी प्रवाहित करण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. पुढील एक - दोन दिवसांत धरणांतून पंचगंगा नदीपात्रात पाणी सोडण्याबाबत नियोजन होण्याची शक्‍यता आहे. गळतीतून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया

कृष्णा योजनेच्या जलवाहिनीला शिरढोणनजीक पंचगंगा नदीपात्रातच गळती लागली आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. जलवाहिनी पाण्याखाली असल्यामुळे गळती काढण्याबाबत अडचण येत आहे. या गळतीची तीव्रता वाढण्याचा मोठा धोका आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

