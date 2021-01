स्मशानभुमीच्या स्वच्छतेतून नववर्षाचे स्वागत

गडहिंग्लज : एकीकडे सरत्या वर्षाला निरोप आणि नववर्ष स्वागतानिमित्त 31 डिसेंबरला ओल्या पार्ट्यांचे नियोजनात काही जण मग्न असताना शहरातील नदीवेसचा राजा मित्रमंडळाचे कार्यकर्ते मात्र आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने नवीन वर्षाचे स्वागत करतात. वर्षअखेरीच्या दिवशी सकाळपासूनच हे कार्यकर्ते फावडे, झाडू, कुदळ, खुरपे हातात घेवून स्मशानाच्या स्वच्छतेच्या कामाला लागतात. यंदाही हा उपक्रम मंडळाने राबविला. केवळ स्वच्छताच नव्हे तर नदीघाट, स्मशान परिसरात मंडळीने पर्यावरण प्रबोधनपर फलकही यंदा लावण्यात आले. नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सर्रास पाश्‍चात्य संस्कृतीचे दर्शन घडत असते. परंतु, नदीवेसचा राजा मित्रमंडळाने अशा पार्टीला फाटा देवून दरवर्षी हा उपक्रम राबवतात. यामध्ये मंडळाच्या बाल सदस्यांसह पदाधिकारी सहभागी होतात. आज सकाळपासूनच मंडळाचे कार्यकर्ते स्मशानशेड गाठले. स्मशानातील बेडची स्वच्छता करण्यासह परिसरात गवत, प्लास्टिक साहित्य काढून त्याची विल्हेवाट लावली. स्वच्छतेनंतर जीवन-मृत्यूसंबंधी संतांची वचने असलेला फलक वैकूंठभूमीत लावला. परिसरात वृक्षारोपणही करण्यात आले. रक्षा विसर्जन करताना केवळ मूठभर रक्षा नदीत विसर्जनाचे आवाहन करणारे फलक, इतर रक्षा शेतात किंवा कुंडीत टाकणे, प्लास्टिक न वापरण्याचे आवाहनाचे फलक प्रसिद्ध केले आहेत. दिवसाला नैवेद्य ठेवण्याच्या प्रथेत सुधारणा करून केवळ घरचा नैवेद्य ठेवण्याचा सल्लाही फलकातून दिला आहे. दिवसाला येणाऱ्या सर्व लोकांच्या नैवेद्यामुळे विनाकारण अन्नाची नासाडी होते. यामुळे केवळ घरचा नैवेद्य ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नदीघाटावर पोहायला येणाऱ्यांसाठी माहिती फलकही लावला आहे. या मोहिमेत सुनिल खोत, बंटी मोरे, राजू देसाई, शंकर मांगले, किरण कुंभार, अजिंक्‍य मोरे, अभिजीत मोरे, अजित भुईंगडे, श्रीधर रिंगणे, वल्लभ मोहिते, शर्विल मोरे, गुरूनाथ मोरे, विनायक पोवार, श्रीनाथ कुंभार, उमाशंकर मोहिते आदींनी सहभाग घेतला. देवदेवतांच्या फोटो विषयी...

नदीघाट परिसरातील वड व पिंपळाच्या झाडाखाली अनेकजण घरातील जीर्ण झालेले देवदेवतांचे फोटो काचा आणि फ्रेमसह टाकतात. काचामुळे अनेकांना इजा होते. प्राणी, पक्षांनाही त्याचे नुकसान पोहोचते. यामुळे लाकडी फ्रेम जाळून नष्ट करावा आणि काचा फेरवापरासाठी द्याव्यात. केवळ देवतांची कागदी प्रतिमा विसर्जनाचे आवाहन करणारे फलक झाडांना लावले आहेत. पाण्यात प्लास्टिक, निर्माल्य विसर्जन करू नये, असेही आवाहन केले आहे. संपादन - सचिन चराटी

