क्वारंटाईन इमारतीतील सुविधांचे काय? 

गडहिंग्लज : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बाहेरून मूळगावी येणाऱ्या लोकांना क्वारंटाईन करण्यासाठी गावागावांतील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा खोल्या ताब्यात घेतल्या आहेत; परंतु तेथे अपुऱ्या सुविधांचा प्रश्‍न दक्षता समितीसमोर उभा ठाकला आहे. संबंधित इमारतीत क्वारंटाईन करण्यात येणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत शौचालय आणि बाथरूम वेळेत उभारण्याचे आव्हानही समितीस पेलावे लागणार आहे. बाहेरून एकत्रित येणाऱ्यांची संख्या अधिक असेल तर हे संकट कसे पेलायचे, हा प्रश्‍नही सतावत आहे. पुणे-मुंबईसह रेडझोनमधील कॅन्टोमेंट क्षेत्र वगळून एकही रुग्ण नसलेल्या भागातील नागरिकांना गावी जाण्यास परवानगी दिल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी तेथील चाकरमानी मोठ्या संख्येने गावाकडे येण्यासाठी आतुरलेले आहेत. बाहेरून येणाऱ्यांची तपासणी करून संबंधितांना 14 दिवस संस्थात्मक क्वारंटाईन करावे लागणार आहे. जिल्ह्यात गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, शाहूवाडी, भुदरगड, राधानगरी तालुक्‍यात चाकरमान्यांची संख्या मोठी आहे. हे लोक आता गावाकडे येतील. प्रत्येक गावात सरासरी शंभरहून अधिक चाकरमानी येण्याचे संकेत आहेत. काही छोट्या गावात शाळा खोल्या कमी आणि क्वारंटाईनची क्षमता अधिक अशी स्थिती होणार आहे. त्यासाठी आतापासूनच नियोजन करावे लागणार आहे. ताब्यात घेतलेल्या बहुतांशी शाळांमध्ये शौचालय आहे, तर बाथरूम नाही आणि बाथरूम असेल तर शौचालय नाही, अशी अवस्था आहे. शौचालयांचीही दुरुस्ती करावी लागणार आहे. काही गावात शौचालय, बाथरूमही अपुरे पडणार आहेत. शासनाकडून निधी मिळेल; परंतु वेळेत या सुविधा उभारण्याचे आव्हान आहे. त्या शाळांच्या खोल्या व परिसराची स्वच्छता सुरू आहे. वीज, पाण्याची सुविधा उद्ययावत होत आहे. इमारत सॅनिटायझेशन होत आहे. दक्षता समिती भौतिक सुविधा देण्यात सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. चन्नेकुप्पीतील साडेसहाशे ग्रामस्थ कामानिमित्त मुंबई, पुणे व इतर ठिकाणी आहेत. क्वारंटाईनसाठी 30 शाळा खोल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. चाकरमानी येतील तेव्हा बाथरूम, शौचालय अपुरे पडू नयेत म्हणून त्याची उभारणी सुरू आहे.

- उदयसिंह चव्हाण, सरपंच सुविधांचा हा प्रश्‍न गृहीत धरूनच चौदाव्या वित्त आयोगातून शौचालय, बाथरूम उभारणीसाठी निधी देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. बांधकामात या सुविधा पूर्ण करावयाच्या असतील, तर त्यासाठी नरेगामधून निधी देण्यात येणार आहे.

- शरद मगर, गटविकास अधिकारी गडहिंग्लज

Web Title: What about the facilities in the quarantine building?