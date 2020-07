मैदान कोणतेही असो, पाटोळे तालीम बाजी मारणारच...! 

मैदान कोणतेही असो, तेथे "पाटोळे तालीम मंडळा'ने बाजी मारायचीच, अशी आगळीवेगळी ओळख पाटोळेवाडी परिसरातील मल्लांनी निर्माण केली होती. आवड असेल, तर अडचणींतून मार्ग काढता येतो, हे येथील वस्ताद आणि मल्लांनी दाखवून दिले. 70 वर्षांपूर्वी पालाचे छोटं खोपटं तयार करून त्यात तयार केलेल्या आखाड्यात येथील मल्लांनी कुस्तीचा श्रीगणेशा गिरवला आणि तालमीचे नाव नावारूपास नेले. लेझीम, लाठी, कैच्या, ढोलकी असे पारंपरिक खेळ आणि एकूणच अस्सल कोल्हापूरची संस्कृती या तालमीने जपली. मंडळाच्या नव्या वास्तूमध्येही तालमीलाच प्राधान्य देत युवा पिढीला कुस्ती, व्यायाम असे तंदुरुस्तीचे धडे, या तालमीतून दिले जातात. पाटोळेवाडीतील युवकांना कुस्तीची सुरुवातीपासून आवड. मात्र, भागात तालमीच्या अभावाने ते अस्वस्थ होते. आपली तालीम बांधायची, असा येथील वस्ताद किसनराव पाटोळे, वसंतराव पाटोळे, विनायक पाटोळे, शामराव पाटोळे यांच्यासह नामदेव पाटोळे, राजाराम पाटोळे, बळवंत पाटोळे, गुंडोपंत पाटोळे, अप्पासाहेब पाटोळे आदी मंडळींनी निर्धार केला. 1951 च्या काळात शाळा, अभ्यास झाल्यानंतर बांबू व इतर साहित्य त्यांनी एकत्रित केले. श्रमदानातून बांबू, पालापाचोळा व पत्र्याचा आधार घेत छोटे खोपटे तयार केले. त्यात माळावरील माती आणून ती चाळून त्याचा हौदा (तालीम) तयार केला. स्वतःच्या तालमीत येथील युवा मल्लांची अंगमेहनत सुरू झाली. कुस्तीचे डावपेच, कौशल्य त्यांनी आत्मसात केले. वस्ताद किसनराव पाटोळे, वसंतराव पाटोळे, विनायक पाटोळे, शामराव पाटोळे आदींनी मुडशिंगी, शिरोली, नागाव, उचगाव अशी भागातील अनेक कुस्तीची मैदाने गाजविण्यास सुरवात केली. कुस्तीत पाटोळेवाडी तालमीचे नाव नावारुपास येऊ लागले. तसे कदमवाडी, जाधववाडी, महाडिक माळ, ताराराणी चौक येथील मल्लांनी या तालमीत धडे गिरविण्यास सुरवात केली. लेझीम, ढोलकी, हलगी, कैच्याबरोबर लाठीच्या खेळाचीही परंपरा येथील युवकांनी जपली. संस्थापक आर. बी. पाटोळे, जयसिंगराव साळोखे, जयसिंगराव देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली 1972 ला वर्गणी व लोकसहभागातून तालीम मंडळाची वास्तू तयार झाली. या तालमीत मल्लांनी आपले कौशल्य दाखविण्यास सुरवात केली. वाढत्या लोकवस्तीने पाटोळेवाडी हा शहराचाच एक भाग बनला.

तालमीत व्यायामशाळाही...

दोन वर्षांपूर्वी विद्यमान अध्यक्ष संदीप पाटोळे यांनी पुढाकार घेऊन माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या निधीतून "पाटोळे तालीम मंडळाची' भव्य वास्तू उभारली. आज या तालमीत व्यायामशाळाही झाली आहे. येथील ज्येष्ठ वस्तादांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी पिढी कुस्ती व्यायामाचे धडे गिरवत आहे. दृष्टिक्षेप

- 70 वर्षांपुर्वी पालाचे छोट्या खोपट्यात सुरू केला कुस्तीचा आखाडा

- लेझीम, लाठी, कैच्या, ढोलकी अशा पारंपरिक खेळांतून जपली संस्कृती

- वाढत्या लोकवस्तीने पाटोळेवाडी हा शहराचाच एक भाग

- 1972 मध्ये वर्गणी, लोकसहभागातून तालीम मंडळाची वास्तू उभारली

- नव्या वास्तूमध्येही कुस्ती, व्यायामाला प्राधान्य संपादन : प्रफुल्ल सुतार

