म्हणूनच हाय कोल्हापूर राज्यात लय भारी..........कशात वाचा.........

कोल्हापूर : जिल्ह्यात कोरोना रुग्ण बरे होण्यात प्रमाण राज्यातील इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत अव्वल असून कोल्हापूरचा हा रिकव्हरी रेट तब्बल 90.4 टक्के आहे.

दोन ते तीन महिन्यांपासून कोरोना रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने केलेल्या उपाययोजनेला कोल्हापुरातील प्रदूषणविरहित वातावरणाचे पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळे कोल्हापूरमध्ये कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या संचालिका डॉ. अर्चना पाटील यांनी ही माहिती जाहीर केली आहे. राज्यात कोरोना रुग्ण बरे होण्याचा (रिकव्हरी रेट) 49.8 टक्के तर, देशाचा 52.7 टक्के आहे, मात्र कोल्हापूरमधील कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 90.4 टक्के आहे. रुग्णाचे कोरोना तपासणी अहवाल घेतल्यानंतर पुन्हा 17 दिवसांत तो बरा होतो. इतर जिल्ह्यात शासनाने दिलेल्या वेळेत बरा न होता. 17 दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांनी बरे होत आहेत; पण कोल्हापुरातील बाधित रुग्ण 17 दिवसांत बरे होत आहेत. आरोग्य सेवा संचालनालयाकडून याचा दैनंदिन आढावा घेतला जातो. यामध्ये राज्यात कोल्हापूरमध्ये असणारे कोरोना रुग्ण लवकर बरे होताना दिसून आले आहेत. वाशीममधील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 23.9 टक्के आहे. जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यातून येणाऱ्या प्रत्येकांचे स्वॅब घेतले जात होते. त्यातून जो कोरोना बाधित निघेल त्याला योग्य उपचार, त्याला राहण्याची सोय तसेच हा रुग्ण बरा होण्यास पोषक असणारे कोल्हापूरचे प्रदूषण विरहित वातावरण कारणीभूत ठरत आहे. रुग्ण बरे होण्याची जिल्हानिहाय टक्केवारी कोल्हापूर - 90.4, परभणी - 87.1, हिंगोली - 84.9,

वर्धा - 78.6, गडचिरोली - 78, सिंधुदुर्ग - 77.3

चंद्रपूर - 75.9, नगर - 74.6, उस्मानाबाद - 73.9

बीड - 69.9, सातारा - 69.5, यवतमाळ - 69.1

गोंदिया - 68.3, रत्नागिरी - 66.7, धुळे - 65.8

भंडारा - 65.3, बुलढाणा - 65, लातूर - 64.1

अकोला - 63.7, जालना - 63.3, अमरावती - 63

नागपूर - 62.9, नांदेड - 62.1, रायगड - 60.9

औरंगाबाद - 55.3, नाशिक - 55.2, सांगली - 54.6

पुणे - 54.3, जळगाव - 52.6, मुंबई 50.4

सोलापूर - 46.7, नंदूरबार - 43.4, ठाणे - 39.3

पालघर - 30.3, वाशिम - 23.9. यांनी घेतले परिश्रम

जिल्हा प्रशासन, सीपीआर प्रशासन, जिल्हा आरोग्य विभाग, महानगरपालिका, शासकीय डॉक्‍टर, आरोग्य सेविका, आशा वर्कस, खासगी

डॉक्‍टर, महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी.

