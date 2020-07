धक्कादायक ; अनैसर्गिक शारिरीक संबंधासाठी दबाव आणत असल्याप्रकरणी पोलिस पतीवर गुन्हा दाखल

कोडोली (कोल्हापूर) : अनैसर्गिक शारिरीक संबंधासाठी दबाव, माहेरून दुचाकी, सोन्याची अंगठी आणि चेन आणण्यासाठी शाररीक छळ आणि मानसिक त्रास, मित्रांसोबत येवून सातत्याने विनयभंग, सर्व्हिस रिव्हॉल्वरचा धाक दाखवून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी विवाहितेने पतीविरोधात आज येथील पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. संबंधित पती संदीप निवृत्ती सूर्यवंशी नागपूर येथील अंबझरी पोलिस ठाण्यात सहायक पोलिस निरीक्षक आहे. पोलिसांनी त्याच्यासह विवाहितेचा पती, नणंद आणि पतीच्या मित्राविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, फिर्यादी महिलेचा विवाह सहा वर्षांपूर्वी काखे (ता.पन्हाळा) येथील संदीप निवृत्ती सूर्यवंशी याच्याबरोबर झाला होता. विवाहानंतर दोघेही नागपूरला स्थायिक झाले. तेथे त्याने ब्ल्यू फिल्म दाखवत अनैसर्गिक कृत्ये सुरू केली. बहिण मोबाईलवर मार्गदर्शन करेल तसा पती त्रास देत होता. दररोजची शिवीगाळ मारहाण सुरू होती. डहाणू येथील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी देखील अनेक वेळा वाद मिटवला. तरी पतीकडून त्रास देणे सुरूच होते. त्याने त्याचा मित्र संतोष अनुशे याला बोलवून घेत विनयभंग केला. तो, वारंवार मित्राला घरी बसवत होता. मित्रांसोबत येऊन विनयभंग व सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवून जीवे मारणेची धमकी देत होता. घरातल्यांसमोर शारिरीक सबंध ठेवत होता. संदीप, सासू व नणंद पोलिस दलात कार्यरत असल्याने मनासारखा मानपान झाला नाही म्हणून माहेरून दुचाकी, सोन्याची अंगठी व चेन आणण्याचा तगादा लावला होता. तिला शिवीगाळ, मारहाण करत मानसिक व शाररिक छळ करत होता. यासाठी त्याने किणी (ता. हातकणंगले) येथे सासुरवाडीत पोलीस वर्दीत जाऊन सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवत जीवे मारणेची धमकी देत होते. तिला मारहाण करत मानसिक व शाररिक छळ करत होते या त्रासाला सासू मालन सूर्यवंशी, नणंद सुवर्णा काळे (रा. पोवार कॉलनी, पाचगाव कोल्हापूर) साथ देत असल्याचे फिर्यादीत नोंद आहे. पोलिसांनी पती, सासू, नणंद व पतीचा मित्र संतोष अनुसे (रा. काखे) या चौघांविरोधात कोडोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला आहे. तपास कोडोली पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुरज बनसोडे व फौजदार नरेद्र पाटील करीत आहेत. हे पण वाचा - ...अन्यथा डॉक्‍टरांवर होणार कडक कारवाई अनैसर्गिक शारिरीक संबधात पाहिले मूल दगावले. त्यानंतर दुसऱ्या वेळी फिर्यादीस मुलगी झाली आहे. तसेच अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुर्यवंशी यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्याला पाठीशी घालत तडजोडीने हा वाद मिटवत सुर्यवंशीला पाठबळ दिले. यापूर्वी पोलीस दलात न्याय मिळेल किवा नाही यास्तव न्यायालयात देखील पती संदीप विरोधात खटला सुरू केला आहे. तो मागे घेण्यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात छळ केला आहे. फिर्यादीने या छळाला कंटाळून अखेर कोडोली पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंदवली असून अद्याप कोणाला अटक झालेली नाही.

