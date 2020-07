आजरा साखर कारखाना चालविण्यासाठी याची पुर्तता करावी लागणार

कोल्हापूर ः जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने थकीत कर्जापोटी ताब्यात घेतलेला गवसे (ता. आजरा) येथील साखर कारखाना भाड्याने देण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. बॅंकेसह कारखान्याकडील इतर देणी कमीत कमी कालावधीसाठी कारखाना भाड्याने घेऊन देणाऱ्यांना यात प्राधान्य दिले जाणार असून निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत 29 ऑगस्ट आहे.

दैनंदिन 2500 मेट्रिक टन गाळप क्षमता असलेल्या या कारखान्याकडे जिल्हा बॅंकेचे सुमारे 103 कोटी रुपयांचे कर्ज व त्यावरील 31 मार्च 2020 पासूनच्या व्याजाची रक्कम थकीत आहे. या थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी बॅंकेने कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेतली आहे. त्यानंतर संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा कारखाना "लिव्ह अँड लायसन्स' या तत्त्वावर भाड्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे बॅंकेने आज हा कारखाना भाड्याने देण्यासाठी निविदा मागवली आहे.

निविदा फॉर्मची विक्री 30 जुलै ते 26 ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. निविदा फॉर्मची किंमत 20 हजार असून निविदेसोबत संबंधितांना एक कोटी रुपयांची बयाणा रक्कम भरावी लागणार आहे. भरलेल्या निविदा बॅंकेच्या मुख्य कार्यालयात 29 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1 वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील. त्याचदिवशी सायंकाळी चार वाजता या निविदा उघडल्या जाणार आहेत. निविदा भरू इच्छिणाऱ्यांसाठी 30 जुलै ते 27 ऑगस्ट दरम्यान कारखान्याची मालमत्ता पाहता येणार आहे. निविदेसोबत कृती आराखडा आवश्‍यक

कारखान्यांवर असलेल्या जिल्हा बॅंकेच्या कर्जासह कर्मचारी, शेतकरी व कारखान्याला साहित्य पुरवठा केलेल्या पुरवठादारांची देणी, कारखाना भाड्याने घेणाऱ्या कंपनीला किंवा व्यक्तीला द्यावी लागणार आहेत. त्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा निविदेसोबत जोडावा लागणार आहे. कमीत कमी कालावधीत ही रक्कम परत करणाऱ्या कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात येणार असल्याची अट या निविदेत घालण्यात आली आहे. या प्रक्रियेसाठी बॅंकेने प्राधिकृत अधिकारी म्हणून विकास जगताप यांची नियुक्ती केली आहे. -संपादन ः यशवंत केसरकर

