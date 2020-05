कोल्हापूर ः कोरोनाच्या वैश्‍विक संकटामुळे अनेक क्षेत्रात मुलभूत बदल होत आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बहुतांशी कंपन्यांनी "वर्क फ्रॉम होम' ही संकल्पना राबवली. त्यांनी लॉकडाउनच्या काळात कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्यास सांगितले. त्यामुळे लॉकडाउन जाहीर होण्यापूर्वी पुणे, मुंबई येथील लोक कोल्हापुरात आले. दीड महिने ते आपल्या घरातूनच काम करत आहेत. भविष्यात कंपन्यांनी या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घरूनच काम करण्यास सांगितले तर मोठ्या प्रमाणात येथे "रिव्हर्स मायग्रेशन' होईल. परिणामी आय.टी.शी संबंधित उद्योगांचा स्थानिक पातळीवर विकास होईल.

जिल्ह्यातील तरुण तरुणींचा मोठा वर्ग नोकरीच्या निमित्ताने पुणे, मुंबई, बंगळूरमध्ये स्थिरावला. दरवर्षी जिल्ह्यामध्ये 6 ते 8 हजार विद्यार्थी अभियांत्रिकी शाखेची पदवी घेऊन आय.टी.क्षेत्रात जाण्यासाठी तयारी होतात. कॅंपस इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून विद्यार्थी शिक्षण घेत असतानाच नोकरीसाठी निवडले जातात. कोरोनामुळे मात्र आय.टी.मधील अभियंत्यांना घरातूनच काम करावे लागले. टी.सी.एस सारख्या मोठ्या कंपनीने कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची सूचना केली आहे. त्यामुळे आता या कंपनीत असणारे स्थानिक अभियंते कोल्हापुरात राहून काम करू शकतात. जर ही संकल्पना सर्वच कंपन्यांनी स्वीकारली तर मोठ्या शहरात गेलेले तरुण आपल्या घरी परतील. कोल्हापुरात आय.टी.शी संबंधित तांत्रिक आणि इंटरनेट कनेक्‍टिव्हीटीशी निगडतीत रोजगार वाढतील,. असा आशावाद आय.टी. क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

जिल्ह्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालये

* शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत महाविद्यालये - 16

* स्वायत्त महाविद्यालये - 6

* एकूण महाविद्यालये - 22 कोल्हापूर जिल्ह्यातील बऱ्याच मुली माहिती तंत्रज्ञान शाखेच्या पदवीधर आहेत. त्यांच्याकडे या क्षेत्रात काम करण्यासाठी आवश्‍यक कौशल्यही आहे. मात्र काही अडचणींमुळे त्या पुणे, मुंबई किंवा अन्यत्र स्थलांतरीत होऊ शकत नाहीत. वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना जर सर्वच आयटी कंपन्यांनी स्वीकारली तर या मुलींनाही घरी राहून काम करता येईल.

- ऋचा लाटकर, अभियंता टी.सी.एसने आपल्या 75 टक्के कर्मचाऱ्यांना "वर्क फ्रॉम होम' सांगितले आहे. हा ट्रेंड आता सर्वच ठिकाणी सुरू होईल. याचा फायदा पुण्यात जाऊन काम करणाऱ्या कोल्हापुरातील तरुण, तरुणींना होणार आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाशी संबंधित अन्य उद्योगांचा स्थानिक पातळीवर विकास होणार आहे.

- शांताराम सुर्वे, अध्यक्ष, आय.टी.असोसिएशन, कोल्हापूर

