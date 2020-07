सरवडे : काळम्मावाडी थेट पाईपलाईनचे काम नुकतेच झाल्याने त्याचा तडाखा कपिलेश्‍वरच्या (ता. राधानगरी) ग्रामस्थांना बसला आहे. या गावात जाणाऱ्या मुख्य मार्गावर सध्या दलदलीचे प्रचंड साम्राज्य आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना आणि प्रवाशांना चिखलातूनच मार्ग काढावा लागत आहे. कोल्हापूर शहर वासियांना शुद्ध पाण्याची तहान भागवण्यासाठी काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना अमलात आणली. 27 महिन्यात काम पूर्ण करण्याचा करार असताना नियोजनाच्या अभावामुळे संथ गतीने सुरू असलेले काम यामुळे साडेसहा वर्षे होत आली तरीही अजून काम अपूर्णच आहे. या रखडलेल्या कामामुळे खराब रस्ता आणि उघड्या चरी अपघातास निमंत्रण देत आहेत मात्र याचा सर्वाधिक त्रास गावातून पाईप गेलेल्या कपिलेश्‍वर येथील नागरिकांना होत असून त्यामुळे यंदाही येथील नागरिक व परिसरातील वाहन चालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. कपिलेश्वर येथील नागरी वस्तीतील कामाला मुहूर्त सापडत नव्हता. पण गेले काही दिवसात पाईपलाईनचे काम पूर्ण झाले. यावेळी मोठ्या मशीनरीद्वारे डांबरी रस्त्याची खोदाई झाल्याने यावर सध्या केवळ मुरूम व मातीचे थर आहेत. गेल्या आठ दिवसापासून सुरू असणाऱ्या संततधार पावसामुळे रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. आता तर रस्त्यावरून वाहन चालवताना जीव मुठीत धरून चालावे लागते. त्यामुळे पूर्ण पावसाळ्यात नागरिकांना हा त्रास सहन करावा लागणार आहे. दृष्टिक्षेप

- काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन कामासाठी मुख्य मार्गावर खोदाई

- साडेसहा वर्षांपासून काम संथ गतीने

- रस्त्यावर माती आणि मुरूमाचे थर

- पावसामुळे रस्ता झाला चिखलमय

Web Title: work of pipeline to the villagers of Kapileshwar