परप्रांतीयांना राज्याच्या सीमेपर्यंतच सोडणार

कोल्हापूर ः लॉकडाउन काळात राज्यभरात अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या महाराष्ट्रातील सीमेपर्यंत एसटीने सोडण्यात येईल तसेच इतर राज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या कामगार, मजुरांना महाराष्ट्राच्या सीमेवरून त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात सोडण्यात येईल. एवढाच प्रवास मोफत केला जाणार आहे. तशा सूचना राज्य शासनाकडून येथील एसटी महामंडळाला प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती विभाग नियंत्रक रोहन पलंगे यांनी दिली. परराज्यातील मजूर व कामगार राज्यभरात अडकले आहेत. त्यांना त्यांच्या गावी सोडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आज दिवसभर शासनस्तरावर याबाबत नियोजनविषयक चर्चा झाली. दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील कामगारांना त्यांच्या गावी पोचविण्याबाबत एसटी महामंडळाला राज्य शासनाने सूचना दिल्या होत्या. त्यांच्या सूचनेनुसार उद्या, सोमवारपासून सेवा सुरू होणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या तसेच फिटनेस सर्टिफिकेट घेतलेल्या कामगारांना मोफत सोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने 21 कोटी रुपयांचा निधी एसटी महामंडळाला देण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्याबाबतचे आदेश शनिवारी एसटीच्या विभाग नियंत्रक कार्यालयापर्यंत आले होते. त्यानुसार एसटीने कामगारांना सोडण्यासाठी तयारी केली आहे. अशात आज सायंकाळी शासनाकडून एसटी महामंडळाला सुधारित आदेश आला. यात राज्यात अडकलेल्या कामगार, मजूर व इतर व्यक्तींना राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडावे तसेच परराज्यात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांना त्याच सीमेवरून त्यांच्या जिल्ह्यात घेऊन यावे, या प्रवासी सेवेचा लाभ देण्यात येईल, असेही सूचित केले आहे. वेळापत्रकाबाबत अस्पष्टता

शासनाच्या घोषणेनुसार सोमवारपासून ही प्रवासी सेवा सुरू होणार आहे; मात्र सोमवारी नेमके किती वाजता कोणत्या गावाला किती लोक नेणार, याबाबत स्थानिक पातळीवर रविवारी रात्री नऊ वाजेपर्यंत स्पष्ट माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही.



