उसवलेले मास्क, मळलेले पीपीई किट, नादुरुस्त सिलिंडर मग कोरोना युध्द लढायचे कसे? कुठे घडतोय हा प्रकार

कोल्हापूर : कोरोनाबाधितांवर सक्षम उपचार करून त्यांना मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढण्यासाठी सीपीआरमधील वैद्यकीय पथक अहोरात्र झटत आहे. 330 हून अधिक गंभीर बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. त्यांना उपचार सेवा देणाऱ्या यंत्रणेला कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी कूचकामी साहित्याचा पुरवठा होत आहे. यात उसवलेले मास्क, मळलेले पीपीई कीट, तर दुरुस्त करूनही बिघडलेले तीन व्हेंटिलेटर अशा साधनांद्वारे वैद्यकीय यंत्रणा कोरोनाशी दोन हात करीत आहे. यातून कर्मचाऱ्यांची घालमेल वाढू लागली आहे. कोरोना उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात लागणारी साधनसामग्री जिल्हा परिषदेमार्फत खरेदी करून पुरवठा केला जातो. यात सीपीआरला सर्वाधिक साधनांचा पुरवठा होत आहे. संसर्ग सुरू झाला तेव्हा साधनसामग्री अपुरी होती. नंतरच्या काळात साधनसामग्री अपुऱ्या प्रमाणात आली. यातील पीपीई किट पुरेशा संख्येने आहेत. तसेच मास्कही आहेत, मात्र या साधनांचे बॉक्‍स थेट सीपीआरमध्ये येतात. त्याचा प्रत्यक्ष वापर करण्यास घेतले त्यातील शंभरपैकी 20 ते 30 मास्क उसवलेले, पीपीई कीटला चेन नाही, पूर्ण बंदिस्त होत नाही तर काही किट मळलेली आहेत. सीपीआरमध्ये गेल्या महिन्यात पीएमकेअर योजनेतून वीस व्हेंटिलेटर आली. सीपीआरकडे 95 व्हेंटिलेटर आहेत; मात्र यातील सात ते दहा व्हेंटिलेटर तांत्रिक अडचणीमुळे बंद आहेत. चार व्हेंटिलेटर गेल्या आठवड्यात संबंधित कंपनीच्या अभियंत्यांनी दुरुस्त केली होती. मात्र अवघ्या चार दिवसांत ती बंद पडली. या व्हेंटिलेटरच्या कंपन्या परप्रातांतील आहेत. त्यांच्याशी सतत संपर्क साधला जातो मात्र त्यांच्या अभियंता येथे येण्यासाठी विलंब होतो तोपर्यंत सीपीआर रुग्णालय टीकेचे लक्ष्य होत आहे. पीपीई किटबाबतच्या तक्रारींची दखल घेतली आहे. ज्या यंत्रणेतून पुरवठा होतो त्यांना चांगली साधने देण्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. व्हेंटिलेटर दुरुस्तीसाठी संबंधीत कंपनीकडे पाठपुरावा सुरू आहे. याचा उपचार सेवेवर विपरित परिणाम झालेला नाही, उपचार सेवा मात्र सक्षमपणे देत आहोत.

-डॉ. राहुल बडे, वैद्यकीय अधीक्षक सीपीआर संपादन : विजय वेदपाठक

