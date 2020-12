चंदगडमधील यात्रा यंदा गाव मर्यादित

चंदगड : तालुक्‍यातील ग्राम दैवतांच्या यात्रांवर यावर्षी कोरोनाचे सावट आहे. पाहुणे, ईष्टमंडळी वगळून गाव पातळीवर गाव मर्यादित उत्सव साजरा करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे यावर्षी सर्वच यात्रा-जत्रा मर्यादित स्वरूपात होणार आहेत. खरिपाचा हंगाम संपल्यानंतर डिसेंबर, जानेवारी महिन्यापासून प्रत्येक गावातील ग्रामदैवतांच्या नावाने म्हाई किंवा यात्रा-जत्रा भरवल्या जातात. सुमारे सहा महिने काबाडकष्ट करून शेतातील धनधान्य घरात आलेले असते. धान्याच्या रूपाने घरात सुबत्ता आल्याचा आनंद म्हणून या यात्रांना महत्त्व असते. अनेक वर्षांची ही परंपरा आहे. पूर्वीच्या काळी तळकोकणातून आलेले पूर्वज घाटमाथ्यावर विविध ठिकाणी वस्ती करून राहिले. त्यांच्याबरोबर तेथील ग्रामदैवतं सुद्धा आली. चंदगड तालुक्‍याचा विचार करतात बहुतांश गावात रवळनाथ हे ग्रामदैवत आहे. पूर्वजांनी ठरवलेल्या तिथीनुसार त्या त्या गावातील ग्रामदैवताच्या यात्रा भरतात. विषेशतः खरिपाचा हंगाम संपल्यानंतर यात्रेचे नियोजन केल्याचे दिसते. यानिमित्ताने पाहुणे मित्रमंडळी एकत्र येतात. जेवण करतात. सुखदुःखाच्या चर्चा होतात. आंतरिक ऋणानुबंध निर्माण करणे हाच या उत्सवाचा मुख्य हेतू असल्याचे दिसते. अलीकडच्या काळात मात्र यात्रांचे स्वरूप बदलले आहे. यात्रेच्या दिवशी जेवणासाठी मोठी गर्दी होते. दोन-दोन किलोमीटर पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागतात. वाहतुकीवर ताण येतो. गावातील निमुळत्या गल्यांमुळे वाहने पार्किंग करणे गैरसोयीचे ठरते. जेवणे आणि लगेच आपल्या गावी परतणे असा बेत असल्यामुळे हा उत्सव म्हणजे केवळ "इव्हेंट' झाला आहे. यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने गर्दी टाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावचा वार्षिक यात्रोत्सव गावपातळीवरच साजरा करावा, असे निर्देश दिले आहेत. पर्यायाने यावर्षीच्या यात्रा पाहुण्यांच्या शिवाय केवळ कुटुंबातच साजरा होणार आहे. अमर्याद मांसाहाराला चाप

तालुक्‍यातील चंदगड शहर वगळता अन्य गावातील यात्रा मांसाहारी जेवणाने साजऱ्या होतात. प्रत्येक गावात मोठ्या प्रमाणात बकऱ्यांची कत्तल होते. यात्रोत्सवावर कोट्यावधी रुपये खर्च होतात. यावर्षी कोरनामुळे हा खर्च मर्यादित होणार आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

