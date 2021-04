चाकरमान्यांचे पुणे-मुंबईतच ठाण

गडहिंग्लज : दिवसागणिक वाढणारे कोरोनाचे रुग्ण, लॉकडाउनचे घोंगावणारे वादळ अन्‌ चाकरमान्यांचा गावाकडे वळलेला लोंढा हे गतवर्षी याच कालावधीतील चित्र. यंदाची परिस्थितीही काही वेगळी नाही. गतवर्षीपेक्षा रुग्ण वाढत आहेत. दोन दिवसांत लॉकडाउन होणार हे जवळपास निश्‍चित मानले जात आहे; मात्र चाकरमान्यांनी पुणे-मुंबई सोडलेली नाही. रोजगार जाण्याच्या भीतीने त्यांना खंबीर बनविले आहे. आयुष्याची लढाई जिंकण्यासाठी कोरोनाशी दोन हात केले जात आहेत. काही जणांनी फार तर आपला कुटुंबकबिला हलविण्याला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे. गतवर्षी मार्च महिन्याच्या मध्यापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. यंदाही मार्चनंतरच परिस्थिती बिघडली. पुण्या-मुंबईत तेव्हा शेकड्यात आढळणारे रुग्ण आता हजारात आहेत. कधी कधी ती संख्या पाच आकड्यात जात आहे. लॉकडाउनचे संकट आताही दाराशी येऊन ठेपले आहे. हे सारे उमजत असतानाही चाकरमान्यांनी मात्र आपली जागा सोडलेली नाही. गतवर्षी मार्चअखेर गडहिंग्लज तालुक्‍यात 7,895 पुणे-मुंबईकर आले होते, तर एप्रिलच्या मध्यात हाच आकडा दहा हजारांवर पोचला होता. तुलनेत यंदा त्यांची संख्या दहा टक्केही नाही. वर्षभरात चाकरमान्यांमध्ये बराच बदल झाला आहे. रोजगार जाण्याच्या भीतीने त्यांना खंबीर बनविले आहे. गतवर्षी लॉकडाउनमध्ये गावी आल्यानंतर अनेकांना आपले रोजगार गमवावे लागले. नव्या रोजगाराच्या कमी झालेल्या संधी आणि गतवर्षीचा अनुभव गाठीशी असल्याने चाकरमान्यांनी मन खंबीर केले आहे. कामाचे ठिकाण न सोडता कोरोनाशी दोन हात करणे सुरू आहे. फार फार तर काही जणांनी वाढत्या रुग्ण संख्येचा अंदाज घेऊन आपला कुटुंबकबिला हलविला आहे, इतकेच काय ते. कोरोनाला सरावले...

गतवर्षी कोरोना हा आजार नवा होता. त्याबाबत प्रत्येकाच्या मनात प्रचंड भीती होती. वर्षभरात ही भीती कितीतरी पटीने कमी झाली आहे. त्यातून चाकरमानी कोरोनाला सरावले असल्याचे दिसून येत आहे. गावी न परतण्यामागे हेही एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. काळजी घेऊन काम

गेल्या वर्षी लॉकडाउनच्या काळात गावी आलो होतो; पण आता लॉकडाउन झाले तरी येणार नाही. गावी काम-धंदा नसेल तर येऊन तरी काय करायचे? त्यापेक्षा आहे तिथेच काळजी घेऊन काम केलेले बरे.

- अनिल कानडे, मुंबईस्थित चाकरमानी, मूळ गाव बेळगुंदी, ता. गडहिंग्लज. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: This year, Chakarmani Did Not Return To The Village From Pune-Mumbai Kolhapur Marathi News