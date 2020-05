रेल्वेचा मोठा निर्णय! 1 जूनपासून दररोज धावणार 200 द्वितीय श्रेणीच्या ट्रेन; काऊंटर तिकीट राहणार बंदच

सोलापूर : रेल्वे मंत्रालयाने 30 जूनपर्यंत प्रवासी वाहतूक सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला होता. पार्सल रेल्वे वाहतूक वगळता देशातील प्रवासी वाहतूक 22 मार्चपासून बंदच असल्याने रेल्वेचे दररोज सुमारे अकराशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यामुळे तब्बल 14 लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी रेल्वे मंत्रालयाला पदरमोड करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने वाहतूक वगळता द्वितीय श्रेणीची प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जूनपासून दररोज 200 रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने नुकताच जाहीर केला आहे.

कोरोनाच्या वैश्विक संकटामुळे देशात 22 मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशातील संपूर्ण प्रवासी वहातूक बंद करण्यात आली आहे. तरीही लॉकडाउनमुळे अडकलेल्या सुमारे 21 लाख 50 हजार परप्रांतीय मजुरांना एक हजार 600 श्रमिक एक्सप्रेसद्वारे त्यांना मुळगावी पोहचविले असून आणखी दोनशे ट्रेन त्यांच्यासाठी सोडल्या जाणार असल्याचेही रेल्वे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. दोन दिवसात त्याची यादी

1 जूनपासून दररोज 200 प्रवासी रेल्वे गाड्या सुरु केल्या जाणार आहेत. त्या गाड्या कोणत्या मार्गावरील असतील याची यादी रेल्वे बोर्ड तयार करणार आहे. दोन दिवसात त्याची यादी येईल.

- प्रदीप हिरडे, वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक, सोलापूर रेल्वे

