शहरातील 108 रुग्णांची कोरोनावर मात ! आता उरले 436 रुग्ण 

सोलापूर : शहरातील एक लाख 17 हजार 674 संशयितांची कोरोना टेस्ट पार पडली आहे. त्यात आतापर्यंत दहा हजार 237 व्यक्‍ती कोरोना बाधित आढळल्या आहेत. विशेष बाब म्हणजे आज (बुधवारी) तब्बल 108 रुग्णांनी कोरोनावर मात करीत घर गाठले. तर दुसरीकडे शहरात आज 34 नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. शहरात सद्यस्थितीत 436 रुग्ण शिल्लक असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु आहेत. ठळक बाबी... शहरातील एकूण एक लाख 17 हजार 674 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात दहा हजार 237 व्यक्‍ती पॉझिटिव्ह तर 560 रुग्णांचा मृत्यू

रुग्णांच्या संपर्कातील 107 संशयित आहेत आता होम क्‍वारंटाईनमध्ये

शहरातील नऊ हजार 241 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; आज 34 नवे बाधित

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा सुरु झाले को- मॉर्बिड रुग्णांचे सर्वेक्षण शहरात आज अक्‍कलकोट रोड, सुंदरम नगर, वजीर नगर, दमाणी नगर, गुजर वस्ती, संगमेश्‍वर नगर, मोदीखाना, बुधवार पेठ, वसंत विहारजवळ, अशोक चौक, मुस्लिम पाच्छा पेठ, अंत्रोळीकर नगर (होटगी रोड), कर्णिक नगर, राजस्व नगर, कोटणीस नगर, कोणार्क नगर, द्वारका नगरी (विजयपूर रोड), मुरारजी पेठ, शाहीर वस्ती (भवानी पेठ), श्रध्दा अपार्टमेंट (बाळे), कल्याण नगर, वंजिर नगर (जुळे सोलापूर), कुमठे गाव, दक्षिण कसबा, शिक्षक सोसायटी, भवानी पेठ, चंद्रकला नगर आणि विद्या विहार (पंखा बावडी) याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर संशयितांच्या टेस्ट वाढविण्यात आल्या आहेत. मागील काही दिवसापासून दररोज एक हजारांहून अधिक टेस्ट केल्या जात आहेत. तर दिवाळीत थांबलेला को- मॉर्बिड रुग्णांचा सर्व्हे पुन्हा सुरु करण्यात आला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे आज एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही.

Web Title: 108 patients in the city overcome corona! Now the solapur city 436 patients