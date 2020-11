सोलापूर शहरात 1172 चाचण्यांमध्ये आढळले 33 कोरोना बाधित 

सोलापूर : सोलापूर महापालिका हद्दीत बुधवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 1 हजार 172 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 1 हजार 139 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 33 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोनामुळे एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून कोरोना मुक्त झालेल्या 18 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. सोलापूर महापालिका हद्दीतील एकूण कोरोना बाधित व्यक्तींची संख्या आता 9 हजार 723 झाली आहे. रुग्णालयात सध्या 432 जणांवर उपचार सुरू आहेत. कोरोना मुळे आतापर्यंत 542 जणांचा मृत्यू झाला आहे. महापालिका हद्दीतील 8 हजार 749 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे.

आज नव्याने आढळलेल्या कोरोना बाधितांमध्ये बाळे येथील शिवाजीनगर, एमआयडीसीमधील कमटम वसाहत, विजापूर रोडवरील द्वारकानगर, रेल्वे कॉलनी येथील गणेश हॉल, अक्कलकोट रोडवरील गांधी नगर, सिद्धेश्वर साखर कारखान्याजवळ, हत्तुरे वस्ती येथील लक्ष्मी नगर, गोंधळे वस्तीतील शिवाजीनगर, आकाशवाणी केंद्राजवळील ज्योती नगर, देशमुख पाटील वस्ती, शेटे नगर, भाग्यलक्ष्मी अपार्टमेंट, कर्णिक नगर, विजापूर रोड वरील निर्मिती विहार, दमानी नगर, विजापूर नाका परिसरातील माजी सैनिक सोसायटी, काजल नगर, सहारा नगर, आसरा सोसायटी, आदित्य नगर मधील साई होम्स, वामन नगर, गोविंद श्री मंगल कार्यालयाच्या मागील गीता नगरम, विजापूर रोडवरील फुरडे रेसिडेन्सी, जुळे सोलापुरातील बॉम्बे पार्कं, सोरेगाव मधील बनसिद्ध नगर, दयानंद महाविद्यालय जवळ, जुळे सोलापुरातील सिंधू विहार या ठिकाणी नव्याने कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत.

