सोलापूर : शहरातील कोरोनाचा संसर्ग आता हळूहळू कमी होऊ लागला असून संशयितांनी वेळेत उपचार घ्यायला सुरवात केल्याने मृतांची संख्याही कमी झाली आहे. आज 606 संशयितांमध्ये 16 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले असून दिलासादायक बाब म्हणजे आज एकाही रुग्णाचा कोरोनामुळे मृत्यू झालेला नाही. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 32 हजार 785 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले दहा हजार 746 रुग्ण; नऊ हजार 907 रुग्णांची कोरोनावर मात

शहरातील ऍक्‍टिव्ह रुग्णसंख्या आता 263; आतापर्यंत 576 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी

आज 606 संशयितांमध्ये आज नऊ पुरुष अन्‌ सात महिला आढळल्या कोरोना पॉझिटिव्ह

रुग्णांच्या संपर्कातील 122 संशयित होम क्‍वारंटाईन; 25 जण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन शहरात आज माशाळ वस्ती, बुधवार पेठ, अमृत नगर (वियजपूर रोड), जुना एम्लॉयमेंट चौक, विडी घरकूल (हैदराबाद रोड), कोठारी बिल्डींग (टिळक चौक), गवळी गल्ली (उत्तर कसबा), सम्राट चौक, साधू वासवानिजवळ (गांधी नगर), पुनम नगर (जुळे सोलापूर), मल्लिकार्जून नगर (हत्तुरे वस्ती), नेहरु नगर, मधूबन अपार्टमेंट (विजयपूर रोड), गुरुनानक चौक आणि आकाशवाणी केंद्र परिसर (एमआयडीसी रोड) येथे नव्या 16 रुग्णांची भर पडली आहे. कोरोना या सांसर्गिक आजाराची महामारी रोखण्यासाठी हातांची स्वच्छता, मास्क व शारीरिक अंतर ठेवायला हवे, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Web Title: 16 patients found in Solapur Today 20 patients were cured; The city now has 263 active patients