खेड्याकडे आलो पण, रोजगाराचं पुढे काय?

मंगळवेढा (सोलापूर) : पुणे- मुंबईचे हाय- फाय जीवनशैलीत जगण्यासाठी आणि रोजगाराचे साधन निर्माण व्हावे म्हणून तिकडे गेलेला तरुण आज कोरोना रोगाच्या धसक्याने ग्रामीण भागामध्ये आपल्या कुटुंबाकडे परत आला आणि गड्या आपला गावच बरा असं म्हणताना पुढच्या रोजगाराचं काय हा समोर हा प्रश्न देखील आता त्यांच्यासमोर उभा राहू लागला आहे.

जगामध्ये धुमाकूळ घातलेल्या कोरोना रोगाच्या साथीमुळे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले देश देखील या कोरोनाच्या खाईत सापडला. अशा परिस्थितीत याची सुरुवात भारतामध्ये होताच सरकारने लॉकडाऊन जाहीर करून टाकले. अशा परिस्थितीत दुष्काळी तालुक्यात कायम रोजगार किंवा अपेक्षित रोजगार नोकरीसाठी परगावी गेलेल्यांना ग्रामीण भागातील अशिक्षित आई- वडिलांनी आपला पुणे- मुंबई व इतर ठिकाणी कायम आणि हंगामी नोकरीवर असलेल्या मुला बाळाला आपल्या गावी बोलावून घेतले. येते वेळी हायफाय प्लॅट देखील कुलूपबंद करून गावी येताच शहरातील हायफाय जीवनशैली बाजूला ठेवून घरात पूर्वीसारख्या वातावरणात कोरोनाच्या धसक्क्याने रमू लागले. अशा परिस्थितीत किमान महिन्याभराचा खर्च किंवा जीवनावश्यक साहित्यदेखील खरेदी केले. परंतु सध्या साथीचा पुणे, मुंबई या शहरातील वाढता प्रभाव लक्षात घेता, शासन या शहरातील लाॅकडाऊनचा कालावधी वाढला. अशा परिस्थितीत तालुक्यात पुणे- मुंबई याशिवाय अन्य ठिकाणी असलेले जवळपास १० हजार लोक तालुक्यांमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यांच्यासमोर रोजगाराचा प्रश्न उदभवणार आहे तर निवांत बसवून खावून दिवस काढायचे म्हटले तर कर्जबाजारी होण्याशिवाय पर्याय नाही. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत कर्ज तरी देणार कोण हा ही प्रश्न तितकाच गंभीर आहे. त्यामुळे रोजंदारीवर काम केलेल्या तरुणांसमोर आता शेतीतल्या कष्टाचे काम केल्याशिवाय पर्याय नाही पण ते शेतीतले काम देखील त्याला आलं पाहिजे अशी परिस्थिती आहे. त्याच्यासमोर रोजगार आणि आपले कुटुंब आणि मुलाचे शिक्षणाबरोबर नोकरीत प्लॅटसाठी काढलेले कर्ज फेडण्याचा देखील प्रश्न समोर उभा राहणार आहे. त्यामुळे या पुढील काळात ग्रामीण भागातील जीवनशैलीशी अनुरूप राहताना शारीरिक कष्टाच्या कामाची तयारी ठेवावी लागणार आहे. पण ग्रामीण भागातील रोजगार हा मान्सून पाऊस वेळेवर पडला तर होऊ शकतो. अन्यथा येथे देखील बेरोजगार राहण्याशिवाय पर्याय नाही. मग परत त्यावर शासनाची भविष्य धोरणे देखील काय असणार हे देखील महत्वाचे ठरणार आहे. परंतु मुंबई पुण्यातील कंपन्याच्या नोकरीवर ग्रामीण भागातील अवलंबून असणाऱ्या कुटुंब समोर देखील मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

Web Title: 1o Thousands people came from Pune and Mumbai in Mangalveda taluka