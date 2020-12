शहरात 17 ठिकाणी आढळले 23 रुग्ण ! आतापर्यंत शहरातील नऊ हजार 935 रुग्णांची कोरोनावर मात

सोलापूर : शहरातील रुग्णसंख्या कमी- अधिक होत असतानाच सोलापुरातील मृत्यूदर खूपच कमी झाला आहे. आज शहरातील 451 संशयितांमध्ये 23 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. त्यात 13 पुरुष आणि दहा महिलांचा समावेश आहे. तर आज पाच पुरुषांनी आणि दोन महिलांनी कोरोनावर मात केली आहे. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 33 हजार 772 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरातील एक लाख 22 हजार 981 संशयितांची कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह

शहरात आतापर्यंत आढळले दहा हजार 791 कोरोना पॉझिटिव्ह

एकूण रुग्णांपैकी नऊ हजार 935 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

आता शहरात उरले 279 रुग्ण; एकूण 577 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी शहरात आज ढेपे नगर (बाळे), नम्रता हौसिंग सोसायटी (विजयपूर रोड), महापालिका कॉलनी (बुधवार पेठ), कर्णिक नगर, उत्तर कसबा (चौपाड), शिक्षक हौसिंग सोसायटी (मौलाली चौक), उमादेवी नगर (गींडी वस्ती, बत्तुल शाळेजवळ), विकास नगर (होटगी रोड), अभिषेक अपार्टमेंट (होटगी रोड), अवंती नगर, बेन्नूर नगर (आरटीओ कार्यालयाजवळ), सैफूल, न्यू बुधवार पेठ, आयोध्या नगर (हैदराबाद रोड), रेल्वे लाईन्स, कर्णिक नगर आणि अभिषेक नगर येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. रुग्णांच्या संपर्कातील 112 संशयितांना होम क्‍वारंटाईनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. तर 18 संशयित इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये असून दहाजण होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. आतापर्यंत शहरातील नऊ हजार 935 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून त्यात पाच हजार 848 पुरुषांचा तर चार हजार 87 महिलांचा समावेश आहे.

