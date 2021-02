शहरातील 'या' भागात आढळले 30 पॉझिटिव्ह ! बाधितांमध्ये 21 पुरुष तर नऊ महिला

सोलापूर : शहरात आज 565 संशयितांमध्ये 30 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यात 21 पुरुष आणि नऊ महिलांचा समावेश आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे आज एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. ठळक बाबी... आतापर्यंत रुग्णांच्या संपर्कातील 29 हजार 725 संशयित होम क्‍वारंटाईनमध्ये

सध्या शहरातील 86 संशयित आहेत होम क्‍वारंटाईन

आतापर्यंत शहरतील 12 हजार 723 संशयितांनी पूर्ण केला इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनचा कालावधी

सध्या शहरातील 30 संशयित इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन तर पाचजण होम आयसोलेशन शहरात आज दक्षिण कसबा, पश्‍चिम मंगळवार पेठ, गुरुनानक चौक, मुस्लिम पाच्छा पेठ, पुना रोड (डी-मार्टजवळ), अशोक चौक, सोनाली अपार्टमेंट (रेल्वे लाईन), रामलाल चौक (मुरारजी पेठ), भवानी पेठ, स्वामी विवेकानंद नगर (भाग-दोन, विजयपूर रोड), विरशैव नगर (विजयपूर रोड), आदर्श नगर (उत्तर सदर बझार), सह्याद्री हेरिटेज अपार्टमेंट, सत्यम शिवम सुंदरम अपार्टमेंट (सम्राट चौक), गणेश नगर (बालाजी अपार्टमेंट), राधेकृष्ण कॉलनी (वसंत विहार), देशमुख-पाटील वस्ती (आमराई), उत्तर कसबा (चौपाड), अवंती नगर, लक्ष्मी बॅंक कॉलनी (मजरेवाडी), रामलाल चौक, गैबीपीर नगर (रामवाडी), रविवार पेठ, विजयपूर रोड, सिव्हिल क्‍वार्टरस आणि देगाव रोड याठिकाणी नव्या रुग्ण आढळले आहेत. आता शहरातील रुग्णसंख्या 12 हजार 251 झाली असून त्यापैकी 653 जणांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. आतापर्यंत 11 हजार 247 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून 351 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरु आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून प्रशासनाकडून नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले जात आहे.

