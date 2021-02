Breaking ! शहरात एकाच दिवशी सापडले 40 शाळाबाह्य विद्यार्थी; शिक्षकांकडून 75 हजार 346 कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण

सोलापूर : कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने आणि उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतरित झालेल्या अथवा इतर ठिकणाहून सोलापुरात आलेल्या कुटुंबातील शाळाबाह्य मुलांचे आज सर्व्हेक्षण करण्यात आले. शहरातील 341 शाळांमधील दोन हजार 170 शिक्षकांनी सकाळी आठ वाजल्यापासून सर्व्हेक्षण केले. त्यानुसार शहरात 33 शाळाबाह्य मुले तर सात स्थलांतरित बालके आढळली आहेत. शाळाबाह्य मुलांना दिला जाईल शाळेत प्रवेश

आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या पत्रानुसार शहरातील शाळाबाह्य व स्थलांतरित बालकांचे आज सर्व्हेक्षण पार पडले. त्यात एकूण 40 मुले आढळली असून आता त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाणार आहे. जवळच्या शाळेत त्यांचा प्रवेश निश्‍चित केला जाईल.

- कादर शेख, प्रशासनाधिकारी, महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभाग, सोलापूर कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळा बंद असल्याने विविध ठिकाणी काम करणारे बालमजूर व शाळाबाह्य मुलांचा शोध घ्यावा, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे पत्र आमदार प्रणिती शिंदे यांनी आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांना दिले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाचे प्रशासनाधिकारी कादर शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज सर्व्हेक्षण मोहीम पार पडली. त्यासाठी महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे 29 पथकांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. या पथकातील अधिकाऱ्यांनी सर्व्हेक्षणाच्या विविध ठिकाणी अचनाक भेटी देऊन सर्वेक्षणाची पाहणी केली. तसेच यादृच्छिकपणे सर्वेक्षणही केले. या सर्वेक्षणात 75 हजार 346 कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यत्त 33 शाळाबाह्य मुलांची नोंद झाली. तसेच सात स्थलांतरीत बालकेही आढळली आहेत. या शाळाबाह्य मुलांना जवळच्या शाळेत आवश्‍यकतेनुसार वयानुरुप प्रवेश दिला जाणार आहे. तसेच या मुलांना पाठ्यपुस्तके व शालेय साहित्य दिले जाणार आहे. या सर्वेक्षणात आढळलेले शाळाबाह्य बालकांना व त्यांच्या पालकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. ठळक बाबी... शहरातील 341 शाळांमधील दोन हजार 170 शिक्षकांनी सकाळी आठ वाजल्यापासून केले सर्व्हेक्षण

