सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 453 नवे कोरोनाबाधित 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील दोन हजार 940 नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये दोन हजार 487 व्यक्तींचा अहवाल निगेटिव्ह आला तर 453 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामध्ये 277 पुरुष व 176 स्त्रियांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर आज कोरोनामुळे 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात सहा पुरुष आणि पाच महिलांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांचा आकडा आता 20 हजार पार झाला आहे. आज आलेल्या अहवालानुसार आतापर्यंत बाधित झालेल्यांची संख्या 20 हजार 378 एवढी झाली आहे तर आतापर्यंत 561 जणांचा कोरोनामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मृत्यू झाला आहे. रुग्णालयात अद्यापही सहा हजार 782 जणांवर उपचार सुरू असून 13 हजार 35 जण कोरोनामुक्त होऊन घरी सुखरूप परतले आहेत. आज रेड्डे (ता. मंगळवेढा) येथील 60 वर्षाची महिला, उडणवाडी (ता. सांगोला) येथील 55 वर्षाचे पुरुष, म्हसोबा गल्ली माढा येथील 55 वर्षाची महिला, खुनेश्‍वर (ता. मोहोळ) येथील 75 वर्षाचे पुरुष, घाणेगाव (ता. बार्शी) येथील 22 दिवसाचे लहान मुल, गोपाळपूर (ता. पंढरपूर) येथील 70 वर्षाची महिला, फुलचिंचोली (ता. पंढरपूर) येथील 81 वर्षाचे पुरुष, हिंगणी (ता. बार्शी) येथील 55 वर्षाची महिला, उंबरे दहिगाव (ता. माळशिरस) येथील 65 वर्षांचे पुरुष, नांदणी (ता. बार्शी) येथील 90 वर्षाची महिला तर पटवर्धन कुरोली (ता. पंढरपूर) येथील 75 वर्षांच्या पुरुषाचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.



Web Title: 453 new corona affected in rural areas of Solapur district