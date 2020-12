महिन्याच्या उपचारानंतरही 57 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनाने घेतला बळी ! आज शहरात नऊ पॉझिटिव्ह

सोलापूर : शहरातील रुग्णांची संख्या कमी होऊ लागली असून आज 326 संशयितांमध्ये अवघे नऊजण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. शहरात आता 303 रुग्ण उरले असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु आहेत. दुसरीकडे सुंदरम नगरातील 57 वर्षीय रुग्ण 17 नोव्हेंबरला उपचारासाठी दाखल झाला होता, मात्र रविवारी (ता. 13) त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचे महापालिकेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 30 हजार 449 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले दहा हजार 670 कोरोना पॉझिटिव्ह

एकूण रुग्णांपैकी आतापर्यंत 576 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी

आतापर्यंत शहरातील नऊ हजार 791 रुग्णांची कोरोनावर मात

शहरात सध्या उरले 303 रुग्ण; आज नऊ रुग्ण आढळले तर एकाचा मृत्यू शहरात आज विनय हौसिंग सोसायटी (विजयपूर रोड), व्यंकटेश नगर (अक्‍कलकोट नगर), कोठारी बिल्डिंग (टिळक चौक), स्वामी विवेकानंद नगर (सैफूल), महिला क्‍वारर्टरस (डफरीन हॉस्पिटलजवळ), राजस्व नगराजवळ, राघवेंद्र अपार्टमेंट (मार्कंडेय रुग्णालयाजवळ) आणि सलगर वस्ती येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. रुग्णांच्या थेट संपर्कातील 133 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 29 संशयित इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. तर नऊजण होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. आतापर्यंत शहरातील 29 हजार तीन संशयितांना होम क्‍वारंटाईन तर साडेचौदा हजारांहून अधिक संशयितांना इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये ठेवण्यात आले होते. शहरातील सहा हजार 330 पुरुष तर चार हजार 340 महिलांना आतापर्यंत कोरोनाची बाधा झाली आहे.

