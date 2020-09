सोलापुरात 72 नवे कोरोना बाधित, एकाचा मृत्यू : 99 अहवाल प्रलंबित 

सोलापूर : सोलापूर महापालिका हद्दीतील कोरोना चाचणीचे 477 अहवाल शनिवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 405 अहवाल निगेटिव्ह तर 72 अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. एका व्यक्तीचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचेही या अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. कोरोना मुक्त झालेल्या बारा जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. महापालिका हद्दीतील बाधितांची संख्या 7 हजार 32 झाले असून 99 कोरोना चाचणी अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. आज नव्याने आढळलेल्या बाधितांमध्ये व्ही. एम. जी. एम. सी. कोर्ट जवळ, महावीर चौक, मुरारजी पेठ येथील यांची एन. जी. मिल चाळ, बाळे येथील गुरुकृपा नगर, रेसिडेंस डॉक्‍टर क्वॉर्टर, धर्मराज नगर, स्वागत नगर येथील श्रीरामनगर, सिद्धेश्वर कारखाना जवळ, हैदराबाद रोड वरील आयोध्यानगर भाग-3, विजापूर रोडवरील मंत्री चांडक रेसिडेन्सी, होटगी रोड वरील मोहिते नगर, रोहिणी नगर, पत्रा तालीम जवळ, होटगी रोडवरील व्यंकटेशन नगर, बाळ्यातील तोडकर वस्ती, अवंती नगर, लक्ष्मी नगर, गणेश नगर, मल्लिकार्जुन नगर येथील अरमान अपार्टमेंट, एसआरपीएफ कॅम्प, बॉम्बे पार्क, प्रल्हाद नगर, शिक्षक हाउसिंग सोसायटी कॅम्प, कुमठा नाका येथील हुच्चेश्वर नगर, होटगी रोडवरील विश्वकर्मा संकुल, बिग बझारच्या पाठीमागे, सातरस्ता येथील म्हाडा आपार्टमेंट, विजापूर रोडवरील महालक्ष्मी नगर, उत्तर कसब्यातील मसरे गल्ली, न्यू मजरेवाडी, स्वागत नगर येथील नागेंद्र नगर, मुरारजी पेठ, दक्षिण सदर बाजार येथील ग्रीन लाईन अपार्टमेंट, मुस्लिम पाच्छा पेठ, रेवण सिद्धेश्वर नगर, मोदी येथील हिलपार्क अपार्टमेंट, मुरारजी पेठेतील यश नगर फेज नंबर दोन, जोडभावी पेठ, दक्षिण सदर बझार, दत्तनगर येथील मोतीवाला कॉम्प्लेक्‍स, मुरारजी पेठ येथील अभिमानश्री नगर, सदर बझार येथील जयराम अपार्टमेंट, उमा नगरी, जुळे सोलापुर, विडी घरकुल, विडी घरकुल येथील इंदिरानगर, प्रियंका चौकातील गीता धाम सोसायटी, सिव्हिल हॉस्पिटल जवळ नाथ प्राईड जवळ, भवानी पेठेतील नाथ रेसिडेन्सी, विजापूर रोड व गणेश पेठ या भागात नव्याने कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत.

Web Title: 72 new corona infected, one killed in Solapur: 99 reports pending