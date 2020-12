शहरात कोरोनाचा पुन्हा वाढतोय प्रादुर्भाव ! तीन दिवसांत 77 पॉझिटिव्ह तर सहाजणांचा मृत्यू

सोलापूर : शहरात दरोज साडेचारशे ते साडेपाचशे संशयितांची कोरोना टेस्ट केली जात आहे. त्या तुलनेत आता कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. दोन दिवसांत शहरातील एक हजार 677 संशयितांपैकी 77 जण पॉझिटिव्ह आढळले असून सहा रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 36 हजार 683 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले दहा हजार 939 कोरोना पॉझिटिव्ह

शहरात तीन दिवसांत 50 पुरुष आणि 26 महिलांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह

52 वर्षांवरील सहाजणांचा दोन दिवसांत कोरोनामुळे झाला मृत्यू

शहरातील ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या 273; दोन दिवसांत 22 रुग्ण बरे होऊन परतले घरी शहरातील सिव्हिल क्‍वॉर्टरस, शामानगर झोपडपट्टी, सिव्हिल हॉस्पिटल, आयसीआयसी बॅंकेजवळ, वृंदावन पार्क, आसरा हौसिंग सोसायटी (होटगी रोड), गुरुनानक नगर, थोबडे नगर (मुरारजी पेठ), द्वारका नगर, कोणार्क नगर, शिवगंगा नगर (जुळे सोलापूर), गोदावरी नगर (आकाशवाणी केंद्राजवळ), मार्कंडेय नगर, दमाणी शाळेजवळ (बुधवार पेठ), उमादेवी नगर (बत्तुल शाळेजवळ), शरण मठाजवळ (70 फूट रोड), जोशी गल्ली (रविवार पेठ), आंबेडकर सोसायटी (कुमठा नाका), रोहिणी नगर (सैफूल), कल्पना नगर, अभिषेक नगर (अक्‍कलकोट रोड), यश नगर, वसंत विहार (पुना नाका), कमला नगर, मयुर मंगल कार्यालयाजवळ (विजयपूर रोड), अवंती नगर (मुरारजी पेठ), नाकोडा रेसिडेन्सी (बुधवार पेठ) आणि उत्तर कसबा याठिकाणी गुरुवारी (ता. 24) नवे रुग्ण आढळले. तसेच शुक्रवारी (ता. 25) किसान संकुल (अक्‍कलकोट रोड), अंत्रोळीकर नगर, हनुमान नगर, कमला नगर (हैदराबाद रोड), उत्तर सदर बझार, कनाळे कॉम्प्लेक्‍स (रेल्वे लाईन), संग्गम नगर (विडी घरकूल), न्यू पाच्छा पेठ, मेघना अपार्टमेंट (दमाणी नगर), धर्मराज नगर (शेळगी) आणि शनिवार पेठ याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली. शनिवारी (ता. 26) रिवेरा अपार्टमेंट (रेल्वे लाईन), केदारनाथ सोसायटी (सम्राट चौक), निर्मल सोसायटी (विजयपूर रोड), बालाजी सोसायटी, किसान संकुल (अक्‍कलकोट रोड), लिमयेवाडी, अंत्रोळीकर नगर, आयोध्या नगरी (हैदराबाद रोड), मनमीत होम्स (जुळे सोलापूर), देसाई नगर (हनुमान मंदिराजवळ), हनुमान नगर (बुधवार पेठ), जिल्हा परिषदशाळेजवळ (शेळगी), श्रीनिवास सोसायटी (दक्षिण सदर बझार), वालचंद कॉलेजमागे, कर्णिक नगर व शनिवार पेठेत नवे रुग्ण आढळले. रुग्णांच्या संपर्कातील 92 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 10 संशयित इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. दुसरीकडे 20 रुग्ण होम आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. शहरातील वाढत्या कोरोनामुळे सर्वांनी हात स्वच्छ धुवावेत, फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, मास्कचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Web Title: 77 positives and six deaths in three days solapur city; The re-emergence of corona