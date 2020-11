सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये 98 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज 98 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. आज एकूण दोन हजार 993 जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी दोन हजार 895 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह 98 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्याचबरोबर कोरोनामुळे आज पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात चार पुरुष तर एका महिलेचा समावेश आहे. कोरोनामुक्त झाल्यामुळे आज 97 जणांना घरी सोडण्यात आले आहे.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आत्तापर्यंत 32 हजार 402 रुग्ण बाधित असल्याचे आढळून आले आहे. त्याचबरोबर 969 जणांचा मृत्यू झाला आहे. अद्यापही वेगवेगळ्या दवाखान्यांमध्ये एक हजार 702 जण उपचार घेत आहेत. कोरोनामुक्त झाल्यामुळे 29 हजार 721 जणांना घरी सोडण्यात आले आहे. आज कान्हापुरी (ता. पंढरपूर) येथील 55 वर्षाचे पुरुष, शिवाजी नगर सांगोला येथील 65 वर्षाची महिला, माळशिरस येथील 73 वर्षाचे पुरुष, भक्तिमार्ग पंढरपूर येथील 89 वर्षांचे पुरुष तर गादेगाव (ता. पंढरपूर) येथील 87 वर्षाच्या पुरुषाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

