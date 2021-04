लसीकरणाची 98 केंद्रे लसीअभावी बंद ! बुधवारी अवघ्या साडेपाच हजार जणांनाच मिळाली लस

सोलापूर : शहर-जिल्ह्यातील 45 वर्षांवरील सुमारे दहा लाख व्यक्‍तींना लस टोचणे अपेक्षित आहे. त्यात को-मॉर्बिड व ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सव्वातीन लाखांपर्यंत आहे. आतापर्यंत दोन लाख सात हजार 41 जणांनी लसीचा पहिला डोस टोचून घेतला. मात्र, त्या तुलनेत दुसरा डोस अवघ्या 31 हजार 609 जणांनाच मिळाला आहे. दरम्यान, लसीकरणाचा वेग वाढवावा, असे प्रशासनाचे निर्देश आहेत. मात्र, आज शहर-जिल्ह्यातील 127 केंद्रांपैकी केवळ 29 केंद्रांवरच लसीकरण सुरु होते आणि उर्वरित 98 केंद्रे लसीअभावी बंदच ठेवावी लागली. ठळक बाबी... आज 20 शासकीय तर नऊ खासगी केंद्रांवर लसीकरण; पाच हजार 569 जणांनाच लस

आतापर्यंत जिल्ह्यातील 35 हजार 160 वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी घेतला पहिला डोस

पहिला डोस घेतलेल्या 20 हजार 292 जणांनीच दुसऱ्यांदा टोचून घेतली लस

जिल्ह्यातील 29 हजार 529 फ्रंटलाईनवरील वर्कर्सनी टोचली लस; आठ हजार 79 जणांनाच मिळाला दुसरा डोस

57 हजार 962 को-मॉर्बिड रूग्णांनी टोचून घेतली प्रतिबंधात्मक लस; दुसरा डोस घेतला 1182 रूग्णांनी

कोरोना वाढू लागल्याने 84 हजार 390 ज्येष्ठांनी घेतली लस; अवघ्या दोन हजार 56 जणांनाच मिळाली दुसऱ्यांदा लस कोरोनाचा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढू लागल्याने को-मॉर्बिड व ज्येष्ठांची लस टोचून घेण्यासाठी गर्दी होऊ लागली. विशेषत: शासकीय केंद्रांवर मोफत लस मिळत असल्याने त्याठिकाणी मोठी गर्दी दिसू लागली. शहरातील शेळगी, मजरेवाडी, दाराशा, साबळे, चाकोते, मुद्रा सनसिटी या नागरी आरोग्य केंद्रांवर ते चित्र पहायला मिळाले. ग्रामीण भागातही अशीच स्थिती आहे. ज्या गावांमध्ये विशेषत: चार ते पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावातील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांवरही लसीकरण सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, लस पुरेशा प्रमाणात मिळत नसून दिलेली लस संपल्यानंतरच पुन्हा लस मिळेल, अशी भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे जेवढी लस येईल, त्याच प्रमाणात लसीकरण सुरु आहे. एकाचवेळी 50 हजारांच्या टप्प्यात लसीचे डोस मिळाल्यानंतर केंद्रांची संख्या वाढवून लसीकरण पूर्ण करणे शक्‍य आहे. सोलापूर शहर-जिल्ह्यात आणखी 60 केंद्रे वाढविण्याचे प्रास्तावित आहे. दररोज किमान 30 ते 40 हजार जणांना लस देण्याची क्षमता असतानाही तेवढ्या प्रमाणात लस मिळत नसल्याने उपलब्ध लसीवरच केंद्रांची वाटचाल सुरु आहे. लस पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्यानंतर केंद्रे वाढवून दिलेले उद्दिष्ट तत्काळ पूर्ण होऊ शकते, असा विश्‍वास लसीकरणाचे जिल्हा समन्वयक डॉ. अनिरूध्द पिंपळे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

Web Title: 98 vaccination centers closed due to lack of vaccines! Only 5,000 people were vaccinated on Wednesday