संशयित आरोपींच्या गराड्यात माजी केंद्रीय गृहमंत्री ! सत्तेची ऊब मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश

बार्शी (सोलापूर) : राज्यात शिवसेना- राष्ट्रवादी- कॉंग्रेस अशा तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन एक वर्ष पूर्ण होताच, पक्ष वाढीसाठी आपल्याच पक्षामध्ये कार्यकर्त्यांना घेण्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. बार्शी तालुक्‍यात कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्यांना सत्तेची ऊब मिळावी यासाठी तर चक्क माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या उपस्थितीत गंभीर गुन्ह्यात संशयित आरोपीनेच कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला असून, शिंदे आरोपींच्या गराड्यात सापडले, अशी चर्चा राजकीय क्षेत्रात सुरू झाली आहे. माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते रविवारी सोलापूर येथे पक्ष प्रवेश सोहळा पार पडला. हा सोहळा सोशल मीडियावर लाईव्ह होता अन्‌ फोटोसेशनही झाले. या वेळी खुनाच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी बबलू शेट्टी याचा कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश झाला आहे. त्याला बार्शी कॉंग्रेसचे पदाधिकारीही करण्यात आले आहे. तालुक्‍यात शिक्षण क्षेत्रात शिक्षणसम्राट म्हणवणाऱ्या संस्थाचालक बाळासाहेब कोरके यांच्यावर तालुका अध्यक्षपदाची जबाबदारी कॉंग्रेसने दिली आहे. पण संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारी परस्पर घेतल्याचा आरोप कोरके यांच्यावर आहे. त्यामुळे तालुक्‍यातील राजकारणात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. बाळासाहेब कोरकेंनी केवळ राजकीय हात पाठीशी असावा, या हेतूनेच कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याची चर्चा बार्शी तालुक्‍यात रंगली आहे. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी चोखपणे पार पाडलेल्या आणि कॉंग्रेसचा स्वच्छ व निष्कलंक चेहरा असलेल्या सुशीलकुमार शिंदे यांच्याच हस्ते आरोपींना कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश मिळाल्याने जिल्ह्यातील कॉंग्रेसचा हात डागल्याची चर्चा होत आहे. बबलू शेट्टी हा खुनाच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी असून सध्या जामिनावर बाहेर आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणाची सुनावणी बार्शी येथील सोलापूर जिल्हा सत्र न्यायालयात अंतिम टप्प्यात सुरू आहे. नागेश गाढवे या युवकाचा 30 मे 2014 रोजी खून झाला होता. त्यामध्ये शेट्टी यास अटक झाली होती. बाळासाहेब कोरके यांनी शिक्षकांचे वेतन सुमारे 30 लाख परस्पर हडपल्या प्रकरणी माढा पोलिस ठाण्यात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणी कोरके यांचा सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांना दिलासा दिला आहे. तसेच राज्य शासनाकडून कोरके यांच्या प्रस्तावित शिक्षण संस्थेची चौकशीही सुरू आहे. कॉंग्रेस शहराध्यक्ष जीवन आरगडे यांच्याविरुद्धही फसवणूक, धनादेश अनादर यासारख्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल आहे. त्यामुळे बार्शी तालुक्‍यातील व्हाईट कॉलर गुन्हेगारांच्या टोळीचाच कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश झाल्याची चर्चा रंगली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The accused joined the Congress party in the presence of the former Union Home Minister