अबब..! शेतकऱ्यांच्या संकटात भर 

सोलापूर : जिल्ह्यातील काही तालुक्‍यांत आज अवकाळी पाऊस पडला. जिल्ह्यातील बार्शी, मंगळवेढा, सांगोला, माळशिरस, मोहोळ, करमाळा, तसेच ग्रामीण परिसरात पापरी, केत्तूर, नरखेड येथे जोरदार वाऱ्यासह गारपीट झाली. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. द्राक्ष, आंबा तसेच अन्य पिकांचे नुकसान झाले, तर उसाला याचा फायदा होणार आहे. पंढरपूर परिसरात पाऊस

पंढरपूर : पंढरपूर शहर व परिसरात रात्री पावणेअकराच्या सुमारास पावसाचे आगमन झाले. सोसाट्याचा वारा आणि विजांच्या कडकडाटासह काहीवेळ पाऊस झाला. सायंकाळपासून जोरदार वारे सुटले होते. सर्वत्र धुळीचे लोट उडत होते. पाऊस काही पडत नव्हता. रात्री पावणेअकराच्या सुमारास रिमझिम पाऊस सुरू झाला. त्यानंतर विजांच्या गडगडाटासह पावसाला सुरवात झाली. या अवकाळी पावसामुळे पंढरपूर परिसरातील कासेगाव, अनवली, गादेगाव, पळशी आदी भागांतील द्राक्ष बागायतदार हवालदिल झाले आहेत. या अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष बागेचे मोठे नुकसान झाले. हेही वाचा- सोलापुरात कोरोनाचा दुसरा बळी, इंदिरानगर भागातील 69 वर्षीय महिलेचा मृत्यू, संपर्कातील आठ जणांची तपासणी माढ्यात फळपिकांना फटका

माढा : माढा शहर व परिसरात जोरदार वादळी वाऱ्यासह व विजांच्या कडकडाटात पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांच्या द्राक्ष, कलिंगड, खरबूज, आंबा, लिंबू अशा फळ पिकांचे नुकसान झाले. शनिवारी (ता. 18) सायंकाळच्या सुमारास जोरदार वादळी वारा सुटला. त्यानंतर रात्री नऊ ते साडेनऊ दरम्यान वादळी वारा व विजांच्या कडकडाटासह पावसाने हजेरी लावली. पावसाने हवेत गारवा निर्माण झाल्याने उकाड्याने त्रस्त नागरिकांना दिलासा मिळाला. या पावसाने व वादळी वाऱ्याने शेतकरीवर्ग हवालदिल झाला आहे. सध्या कलिंगड, खरबूज, द्राक्षे, लिंबू अशी फळपिके शेतात आहेत. "कोरोना' पार्श्‍वभूमीवर या पिकांना सध्या दरही नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आहे.

करकंब : परिसरात आज सलग दुसऱ्या दिवशी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडला. रात्री साडेनऊच्या सुमारास विजेच्या घर्षणाचे टिपलेले छायाचित्र. (छायाचित्र : सूर्यकांत बनकर, करकंब)

कुर्डू, लऊळ परिसरात पाऊस

कुर्डू : कुर्डू व लऊळ परिसरात मेघगर्जनेसह अवकाळी पावसाने काही ठिकाणी तुरळक, मध्यम स्वरूपाचा बरसून हजेरी लावली. या अवकाळी पावसाने पडसाळी, कुर्डू, भेंड, लऊळ परिसरातील द्राक्ष बागायतदार अन्य फळ बागायतदार घाबरले आहेत. त्याचबरोबर शेवगा, कलिंगड, खरबूज उत्पादकांचे नुकसान झाले. सुमारे 20 ते 25 मिनिटे पाऊस पडला. पाऊस असल्याने वीज खंडित झाली. हेही वाचा- ब्रेकिंग ! 50 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला नाही सन्मान निधी सांगोला तालुक्‍यात पुन्हा पाऊस

सांगोला : सध्या "कोरोना' पार्श्‍वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाउन करण्यात आले आहे. सांगोला शहर व परिसरात लॉकडाउन काळात आठ दिवसांत दोनदा अवकाळी पाऊस झाल्याने शेतकरी चांगलाच मेटाकुटीला आला आहे. नागरिकांना कोरोना विळख्याबरोबरच सध्या अवकाळी संकटाशी सामना करावा लागत आहे. सांगोला शहर व परिसरात शनिवारी (ता. 18) सायंकाळी विजेचा कडकडाट व वादळी वाऱ्यासह पावसाला सुरवात झाली. रात्री आठच्या सुमारास सांगोला शहर व ग्रामीण भागातील अकोला, मंगेवाडी, कडलास, मानेगाव, शिवणे, हलदहिवडी, मांजरी, उदनवाडी, बलवडी, घेरडी, चिणके, एखतपूर, नाझरे अजनाळे, वाटंबरे भागात कमी-जास्त प्रमाणात अवकाळी पाऊस झाला. पावसाबरोबर काही ठिकाणी गाराही पडल्या. या गारांमुळे द्राक्ष, डाळिंब, कलिंगड, टरबूज या फळपिकांचे नुकसान झाले. अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसाने नागरिकांचे हाल झाले. आठ दिवसांपूर्वी (ता. 10) अवकाळी पाऊस झाला होता. आठ दिवसानंतर आज शनिवारी सांगोला तालुक्‍यात पुन्हा अवकाळी पाऊस झाल्याने सततच्या अवकाळी पावसाने शेतकरी कोरोना विळख्याबरोबरच अवकाळी पावसाने चांगलाच हैराण झाला आहे. मोहोळ तालुक्‍यात मोठे नुकसान

मोहोळ : मोहोळ तालुक्‍यात शनिवारी सायंकाळी झालेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. द्राक्ष, केळी बागांसह लिंबू बागेचे नुकसान झाले आहे. तर, मका पीक भुईसपाट झाले आहे. अगोदरच "कोरोना'ने संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांवर पावसाने आणखी संकट वाढले. नुकसानीचे पंचनामे करावेत, अशी मागणी पापरीचे उपसरपंच अजित भोसले यांनी केली. शनिवारी सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह गारांचा पाऊस सुरू झाला. पावसापेक्षा वादळी वारे जोरात होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पापरी येथील शेतकरी रवींद्र भोसले यांच्या मालकीची सुमारे दोन एकर द्राक्ष बाग भुईसपाट झाली. बागेतील काढण्याचे स्थितीत असलेल्या सुमारे 40 टन द्राक्षांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सोमनाथ भगवान घागरे यांची सुमारे दीड एकर केळी बाग 400 ते 450 घडांसह भुईसपाट झाली. सुरेश गायकवाड यांच्याही द्राक्ष बागेचे नुकसान झाले. तर, उपसरपंच अजित भोसले यांच्याही द्राक्ष बागेतील घड गळून पडून मणी फुटले आहेत. गावातील सौदागर डोंगरे व शिरगावकर वस्तीतील बाबूराव भोसले यांच्या घरावरचे पत्रे उडाले, तर सुरेश आप्पा भोसले प्रशालेतील पिंपळाचे झाड मोडून पडले आहे. झोपडपट्टीतील विद्युत खांब पडला आहे. तेलंगवाडी (ता. मोहोळ) येथील जिल्हा परिषद शाळेचे पत्रे उडाले आहेत. पवन शामराव कुलकर्णी यांच्या लिंबू बागेतील कोवळ्या लिंबांचे मोठे नुकसान झाले, तर आंब्याच्या झाडाला असलेल्या कैऱ्या गळून पडल्या आहेत. कोरोनापाठोपाठच आता हे संकट आल्याने शेतकरी पुरता घाबरला आहे. मोहोळ तालुक्‍यात सहा जनावरांचा मृत्यू

मोहोळ : काल सायंकाळी झालेल्या अवकाळी पावसाने व वादळी वाऱ्याने मोहोळ तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अंगावर झाड व वीज पडून गाय व एका म्हशीचा मृत्यू झाला. अंगावर भिंत कोसळून तीन शेळ्यांचा मृत्यू झाला. एक हजार कोंबड्या मृत पावल्या. पेनूर मंडळात द्राक्ष, डाळिंब, केळी, आंबा या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यान नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिले आहेत. सकाळपासून तलाठी ग्रामसेवक कृषी सहायक यांनी पंचनामे सुरू केले आहेत. शनिवारी सायंकाळी जोरदार वादळी वारे सुरू झाले. त्याचबरोबर पावसालाही सुरवात झाली. पावसात गारा पडल्या अनगर (ता. मोहोळ) येथील अजित बोडके यांच्या गाय व म्हशीच्या अंगावर वीज पडून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. श्रीराम खरात यांच्या गायीच्या अंगावर झाड पडून तिचा ही जागीच मृत्यू झाला. अनेक घरांचे पत्रे उडाले. नालबंद वाडी येथील तुकाराम शिंदे यांची भिंत कोसळून त्याखाली तीन शेळ्यांचा मृत्यू झाला, बाळू अरुण माळी यांच्या एक हजार कोंबड्या मृत पावल्या. नजीक पिंपरी, पोखरापूर, चिखली या ठिकाणी घरावरील पत्रे उडाले.

Web Title: Add to the crisis of farmers