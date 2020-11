सोलापूर जिल्ह्यात 108 नव्या बाधितांची भर, एकाच दिवशी 126 कोरोना मुक्त, सहा जणांचा मृत्यू 

सोलापूर : सोलापूर महापालिका हद्दीत 13 आणि ग्रामीण भागात 95 अशा एकूण 108 नव्या कोरोना बाधितांची भर आज सोलापूर जिल्ह्याच्या आकडेवारीत पडली आहे. आज एकाच दिवशी 126 जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 140 तर महापालिका हद्दीतील 22 जणांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंदही आजच्या अहवालात आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण बाधितांची संख्या आता 42 हजार 112 झाली आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 32 हजार 304 तर महापालिका हद्दीतील 9 हजार 808 बाधितांचा समावेश आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत पावलेल्या एकूण व्यक्तींची संख्या आता 1 हजार 507 झाली आहे. रुग्णालयात सध्या 2 हजार 141 बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. त्यामधील 1 हजार 706 बाधित ग्रामीण भागातील तर 435 बाधित महापालिका हद्दीतील आहेत. आजच्या अहवालानुसार 126 जण एकाच दिवशी कोरोना मुक्त झाल्याने एकूण कोरोना मुक्त झालेल्यांची संख्या आता 38 हजार 464 वर पोहोचली आहे. त्यामध्ये सोलापूर शहरातील 8 हजार 830 तर ग्रामीण भागातील 29 हजार 634 जणांचा समावेश आहे.

Web Title: Addition of 108 new victims in Solapur district, release of 126 corona on the same day, death of six persons