सभासदांच्या मनात संभ्रम निर्माण करून आदिनाथच्या विकासात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न : रश्मी बागल

करमाळा (सोलापूर) : आदिनाथसाठी कुणाचाही बळी दिला जात नाही, जर कुणी स्वतःच्या राजकीय हितासाठी आदिनाथचे राजकारण करू पाहत असेल तर ते आम्ही घडू देणार नाही. विरोधकांकडून होत असलेली वारंवार अडवणूक व राजकारणामुळे आज आदिनाथ अडचणींचा सामना करतो आहे. आदिनाथ कारखाना हा तालुक्याची व तालुक्यातील सर्व शेतकरी बांधवांची शान आहे, असे असताना देखील काही नतद्रष्टे मंडळी कारखान्याचे स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी राजकारण करू पाहत आहेत. आदिनाथ साखर कारखाना २५ वर्षासाठी दुसऱ्यांच्या घश्यात घालण्याचा डाव आहे, अश्या प्रकारचा भ्रम सभासदांच्या मनात निर्माण करून आदिनाथच्या विकासात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे आदिनाथच्या संचालिका रश्मी बागल यांनी सांगितले आहे. बुधवार (ता.31) मार्च रोजी आदिनाथ कारखान्याची 49 वी ऑनलाईन वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. या पाश्र्वभूमीवर होत असलेल्या आरोपीच्या पार्श्वभूमीवर रश्मी बागल बोलत होत्या. याबाबत अधिक माहिती देताना रश्मी बागल म्हणाल्या, आदिनाथवर महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह बँकेचे १२८ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे हे कर्ज फेडण्यासाठी कारखान्याकडे असलेली जवळपास १०० कोटी रुपये रकमेची साखर विकण्याचा प्रयत्न वारंवार केला गेला. परंतु विरोधकांनी काही संचालक आणि कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून साखर विक्री थांबवली. असे असताना शिखर बँकेने हे कर्ज फेडण्यासाठी कारखान्याची जप्त केलेली मालमत्ता भाड्याने देणेसाठी दिनांक चार डिसेंबर २०२० रोजी निविदा जाहिरातीद्वारे सर्वात जास्त भाडे देणाऱ्या बारामती अग्रो ला २५ वर्षांसाठी भाडे करारावर देण्याचे ठरविले. सदर निर्णय हा बँकेच्या प्रशासकीय समितीने घेतला आहे, आदिनाथच्या संचालक मंडळाने नाही. आज आदिनाथ कारखान्याची विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी परवानगी मागितली असता 14 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेनुसार, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपययोजनेचा भाग म्हणून परवानगी नाकारली. सहकारी कारखान्यांच्या सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन पध्दतीने 31 मार्च आधी घेण्याचा जी. आर. शासनाने जारी केला आहे. कारखाना कुणी चालवायला घेतला यापेक्षा कारखाना सुरू होणे, उसाची बिले वेळेवर मिळणे, कर्मचारी-वाहतूकदार-शेतकरी यांची राहिलेली देणी लवकर मिळणे सध्या अधिक महत्वाचे आहे. यावर्षी उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरले आहे. कोळगाव धरणामुळे पूर्व भागातील पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. मागील प्रकल्पातही 100 टक्के पाणीसाठा आहे. तसेच तालुक्यातील छोटे मोठे तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात अतिरिक्त उसाचा गंभीर प्रश्न तालुक्यापुढे उभा राहू शकतो, म्हणून आदिनाथ कारखाना सुरू करणे गरजेचे आहे. शेतकरी बांधवांची सुद्धा ह्यासाठी वारंवार मागणी होत होती त्यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील होतो. शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष भेटीगाठी करूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील कामगार, ऊसतोड कामगार, ऊस वाहतूकदार आणि उसउत्पादक शेतकरी यांच्या असणाऱ्या अडचणी आता सुटतील. आदिनाथ कारखाना आदर्श पद्धतीने चालवण्याचा आपल्या सर्वांचाच मानस आहे. सतत होणारे राजकारण बाजूला काढून आदिनाथ कारखाना नियोजन बद्ध पद्धतीने चालवला जाईल कारखाना सुस्थितीत येईल.

