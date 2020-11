प्रशासनाने दिले मात्र बॅंकेत अडकले ! शेतकऱ्यांची दिवाळी अनुदानाच्या प्रतीक्षेतच 

मंगळवेढा (सोलापूर) : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या तालुक्‍यातील 81 गावांतील 36 हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर 50 टक्‍क्‍यांप्रमाणे 19 कोटी 98 लाखांचे अनुदान प्रशासनाने वर्ग केले. पण बॅंकांच्या सलग सुट्यांमुळे अनुदान बॅंकेतच अडकून पडल्याने खात्यावर जमा नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दिवाळी सणावर परिणाम झाला असून, आज तरी हे अनुदान जमा होणार का, याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे. 13 ते 20 ऑक्‍टोबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. बाधित शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यासाठी 101 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ पंचनामे करून शासनाच्या नियमानुसार हेक्‍टरी दहा हजार रुपये व फळबाग शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपये अशा पद्धतीने या याद्या तयार करण्यात आल्या. परंतु याबाबतचे आदेश नसल्याने जुन्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन जिरायत शेतकऱ्यांना 6 हजार 800 बागायत शेतकऱ्यांना 13 हजार 500 व फळबाग शेतकऱ्यांना 18 हजार रुपये याप्रमाणे याद्या तयार केल्या. दरम्यान, शासनाचे सुधारित आदेश प्राप्त झाल्यामुळे नव्या आदेशाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांनी वेगाने काम केले असून, सध्या जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या रकमेतून 50 टक्‍क्‍यांप्रमाणे रक्कम दिवाळी सणाच्या तोंडावर प्रशासनाने वर्ग केली आहे. याद्याची प्रक्रिया सुरू असताना अनेक वेळा विद्युतपुरवठा खंडित झाला तरीही प्रशासनाने गतीने प्रक्रिया राबविली. शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यासाठी याद्या बॅंकेकडे दिल्या. पण बॅंकेने या रकमा सुटीमुळे जमा केल्या नाहीत. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी व कष्टकऱ्यांना दिवाळी आनंदात साजरा करता आला नाही. युटोपियन वगळता इतर साखर कारखान्यांनी कर्मचाऱ्यांना बोनस, पगार, ऊसबिले न दिल्याचा परिणामही बाजारपेठेवर झाला. त्यामुळे तालुक्‍यात मोठी आर्थिक उलाढाल न झाली नसल्याचे दिसून आले. याचा फटका किराणा, कापड, फटाके आदी व्यावसायिकांना बसला. आज बॅंका उघडणार असल्या तरी किती शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर हे अनुदान जमा होणार? की बॅंकिंगच्या चालढकल कामाचा नमुना दिसणार? याची चर्चा शेतकऱ्यांतून सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिवाळी सणाच्या तोंडावर बॅंका व ग्राहक सेवा केंद्रे सुरू ठेवण्याचे आदेश द्यायला हवे होते, असेही बोलले जात आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

