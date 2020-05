तब्बल 57 दिवसांनंतर बार्शीतील व्यवहार सुरळीत 

बार्शी (जि. सोलापूर) : कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी शासनाने लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर अत्यावश्‍यक सेवा वगळता बार्शी शहरातील सर्व दुकानांचे व्यवहार ठप्प झाले होते. तब्बल 57 दिवसांनंतर सराफ व कापड दुकानदारांनी शहरातील दुकाने आज सुरू केली असून दिवसभर नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझरचा वापर करत व्यवहार केल्याचे दिसून आले.

सोलापूर जिल्हा रेड झोनमध्ये असल्याने प्रत्येक नागरिकाच्या मनात कोरोना संसर्गाविषयी भीती निर्माण झाली असून यापुढे स्वतःचे सरंक्षण स्वत:च केले पाहिजे, अशी भावना व्यापाऱ्यांसह प्रत्येक ग्राहकाच्या मनात निर्माण झाली आहे. बार्शी शहर व तालुक्‍यात पुणे, मुंबईसह राज्यातून सुमारे 23 हजारपेक्षा जास्त चाकरमानी आले आहेत. पण सर्वांची झालेली तपासणी व घेतलेली दक्षता यामुळे बार्शी तालुका आजअखेर कोरोनामुक्त राहिलेला आहे. बार्शी नगरपरिषदेने सुरवातीपासून भाजी विक्री, फळविक्री, किराणाची वेळ ठरवून दिली होती. शासनाच्या आदेशानुसार पोलिस कर्मचाऱ्यांनीही बंदोबस्त ठेवून नागरिकांच्या गैरसोयीची दखल घेतली.

सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाणे मुख्याधिकारी शिवाजी गवळी यांनी शहरातील सर्व बाजारपेठांमधील दुकानांना अटी व शर्थीवर परवानगी दिली आहे. व्यापाऱ्यांनी त्याचे पालन करायचे आहे, अन्यथा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. तंबाखू, पान दुकाने, सलून, मद्यविक्रीला अद्याप परवानगी देण्यात आली नसून जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश येताच त्यांनाही परवानगी मिळेल, असे गवळी यांनी सांगितले.

