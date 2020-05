पंतप्रधानांच्या संवादानंतर `या` महापालिकेची अंदाजपत्रकी सभा

सोलापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील लॉकडाऊनबाबत येत्या दोन-तीन दिवसांत काय घोषणा करतात त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सध्या 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन आहे. श्री. मोदी चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये काय सवलतींच्या घोषणा करतात त्यावर महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय सभेचा मुहुर्त ठरणार आहे. दरम्यान, मे महिन्याची विषयपत्रिका प्रसिद्ध झाली असून, 20 मे रोजी दुपारी साडेचार वाजता सभा बोलावण्यात आली आहे. या पत्रिकेत अंदाजपत्रकाच्या प्रस्तावाचा समावेश नाही. पूर्व नियोजनानुसार महापालिकेची अंदाजपत्रकीय सभा यंदा दोन दिवस घेण्याचे ठरले होते. 30 मार्च रोजी सर्वसाधारण अंदाजपत्रक, तर 31 मार्च रोजी परिवहन आणि शिक्षण मंडळासाठी स्वतंत्र सभा बोलावण्याचे नियोजन होते. त्यानुसार बैठकाही घेण्यात आल्या. मात्र, 12 मार्च रोजी कोरोना प्रादुर्भावामुळे जमावबंदीचा आदेश लागू झाला आणि अंदाजपत्रकीय सभेचा मुहूर्त सुटला, तो अजूनही कायम आहे. पाणीपट्टीसह कोणत्याही करात वाढीची शिफारस नसलेले 2020-21 साठीचे 704 कोटी 21 लाख 97 हजार 410 रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने अंदाजपत्रकात महसुली विभागातून 516 कोटी 32 लाख 21 हजार 401 रुपये, तर भांडवली विभागातून 187 कोटी 89 लाख 76 हजार रुपये असे एकूण 704 कोटी 21 कोटी 97 लाख 401 रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहे. महसुली विभागातून 438 कोटी 73 लाख रुपये, पाणीपुरवठा विभागाकडून 77 लाख 55 हजार रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. महसुली विभागाच्या खर्चात 412 कोटी 53 लाख रुपये आणि पाणीपुरवठा विभागावरील खर्च 77 कोटी 55 लाख रुपये अपेक्षित धरण्यात आला आहे. भांडवली विभागातून 47 कोटी 45 लाख रुपयांची भांडवली कामे करण्यात येणार आहेत. तर अनुदानातून 140 कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत. महापौरांच्या पत्रानुसार मे महिन्याची सभा 20 तारखेला बोलावली आहे. त्याची विषयपत्रिका बुधवारी प्रसिद्ध झाली. पुरवणी 18 मे रोजी प्रसिद्ध होईल. कोणते विषय घ्यायचे हा अधिकार महापौरांचा आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकीय सभा किंवा इतर विषयांबाबत तेच निर्यण घेतील.

- रऊफ बागवान, नगरसचिव

सोलापूर महापालिका

