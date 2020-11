साडेसात महिन्यांनतर वाजली घंटा : नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू 

सोलापूर : शहरातील नववी ते बारावीपर्यंचे वर्ग असलेल्या शाळा आज सुरू झाल्या. फेब्रवारी महिन्यात शांत झालेली शाळेची घंटा आज साडेसात महिन्यांनंतर पुन्हा वाजली मात्र, ती नेहमीप्रमाणे नव्हती, दंगा, मस्ती करणारे मित्रांबरोबर खांद्यावर हात टाकून फिरणारे विद्यार्थी आज एकमेकांमध्ये ठराविक अंतर ठेवून वावरले. एक बाकड्यावर एकच विद्यार्थी, मास्कची सक्ती अशा अवस्थेत कोरोनानंतरच्या शाळेला सुरवात झाली. मागील शैक्षणिक वर्षात फेब्रुवारी महिन्यांत बंद झालेली शाळा आज प्रत्यक्षात पुन्हा सुरू झाली. प्रथम सत्र संपूर्णपणे ऑनलाइन शिक्षणात पूर्ण करून आज द्वितियसत्रातील पहिला दिवस विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन शिकता आला. नववी व दहावीच्या गणित, विज्ञान, इंग्रजी या विषयाचे अध्यापन शाळेत केले जाणार आहे. इतर विषयाचे अध्यापन मात्र ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाने दिलेल्या सूचनांची अमंलबजावणी करण्यात आली आहे. शाळेचे संपूर्ण सनिटायझेशन, शाळेच्या इमारतीची स्वच्छता, स्वच्छता गृहांची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण, शिक्षक व विद्यार्थ्यांना मास्कचा वापर सक्तीने करण्यात आला. काही शाळांमध्ये कोरोनानंतरच्या शाळेचा आनंदोत्सव साजरा केला. मुलांचे स्वागत करण्यासाठी गुलाबपुष्पे देण्यात आली. फुलांच्या पायघड्या अंथरण्यात आल्या. सामाजिक अंतर राखत सरस्वतीपूजन करण्यात आले. एका बाकावर एकच विद्यार्थी व एका वर्गखोलीत 20 विद्यार्थी बसवण्यात आले. पालकांकडून संमतीपत्रे घेण्यात आली होती. शुकशुकाट थांबला शाळा गजबजल्या अनेक दिवसांतून शाळा सुरू झाल्याने शाळेच्या आवरांना आज जिवंतपणा आला. मोटारसायकली व सायकलीने शाळेच्या आवारातील पार्किंगमध्ये लागलेल्या दिसल्या. रस्त्यांवर पाठीला दफ्तर अडकवलेली मुलंमुली शाळेत जाताना दिसत होती. यामुळे आज शाळेचा तसा पहिला दिवस नसला तरी साडेसात महिन्यांनंतर पुन्हा शाळा सुरू झाल्याने शाळेच्या इमारतीतील शुकशुकाट थांबला असून शाळा आज पुन्हा गजबजल्या. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: After seven and a half months, the bell rang: Classes IX to XII started