वाळूजमध्ये शंभर टक्के बंद; मोहोळ-वैराग रस्त्यावर टायर पेटवून आंदोलकांनी केली वाहतूक बंद 

वाळूज (सोलापूर) : मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने सुप्रिम कोर्टात योग्य ती भूमिका घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने जिल्हा बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. जिल्हा बंदच्या हाकेला मराठा समाजासह इतर जाती व धर्माच्या लोकांनी देगाव (वा) (ता. मोहोळ) येथे सकाळी आठ वाजता मोहोळ-वैराग राज्य रस्त्यावर टायर पेटवून व रस्त्यावरील वाहतूक बंद करून केंद्र आणि राज्य सरकारचा निषेध नोंदवला. सोलापूर जिल्हा बंदच्या हाकेला प्रतिसाद देत देगाव (वा) गावामध्ये शंभर टक्के कडकडीत बंद पाळण्यात आला. सर्वांनी एकत्रित येऊन सरकारचा निषेध केला. मोहोळ तालुक्‍यातील सर्व गावांमध्ये उत्स्फूर्तपणे आंदोलन पुकारले होते. बंदच्या वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून शांततेत बंद पाळण्याच्या सूचना पोलिस नाईक सत्यवान जाधव यांनी घटनास्थळी भेट देऊन दिली. या वेळी गावातील दत्तात्रय आतकरे, संदीप आतकरे, रविराज आतकरे, राजकुमार पाटील, नागेश पाटील, सचिन आतकरे, शेखर आतकरे, हनुमंत पवार, दाजी काळे, सयाजी आतकरे, पांडू पवार, नितेश आतकरे, चांगदेव आतकरे, गोवर्धन आतकरे यांच्यासह गावातील युवक व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Agitations of various Maratha organizations in Pandharpur demanding reservation