सोलापूर : लॉकडाउनमुळे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू विक्री दुकाने बंद असल्याने गुढीपाडवा, अक्षय तृतीया, लग्नसराई व उन्हाळा असे महत्त्वाचे सीझन हातून गेले. या सीझनसाठी कोट्यवधींचा ब्रॅंडेड वस्तूंचा स्टॉक करून ठेवण्यात आला आहे. मात्र, विक्रीअभावी मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. आता निदान मद्य विक्रीला जशी ऑनलाइन परवानगी दिली जात आहे, तशी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तूंच्या विक्रीसाठीही द्यावी, अशी मागणी सोलापूर इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स डीलर्स असोसिएशनच्या (सेडा) वतीने जोर धरत आहे. मार्च, एप्रिल व मे महिन्यातील उन्हाळ्याची गरज ओळखून अनेक डीलर्सनी मोठ्या प्रमाणात एसी, कूलर व रेफ्रिजरेटर आदी वस्तूंचा स्टॉक मार्च महिन्यातच करून ठेवला आहे. ही सर्व उपकरणे गरजेची व सीझनेबल आहेत. आता ही उपकरणे विकली गेली नाहीत तर जिल्ह्यातील अनेक इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स डीलर्सचा आर्थिक डोलारा कोसळणार आहे. एप्रिल महिन्यात किमान आठवड्यातून चार दिवस डीलर्सना दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्याची मागणी प्रशासन दरबारी करण्यात आली होती, मात्र प्रशासनाने दाद दिली नाही. आता उन्हाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात दिवसातून चार तास दुकाने उघडू द्यावीत, अशी मागणी "सेडा'ने केली आहे. सुरक्षेची काळजी घेऊन वस्तू घरपोच करू

कंटेन्मेंट झोन वगळून दुकानांना रोज चार तास सवलत दिल्यास, सॅनिटायझिंग व सुरक्षेची काळजी घेऊन ज्या तालुक्‍यांत दुकाने सुरू आहेत, तेथे वस्तू वितरित करता येईल. तसेच ऑनलाइन विक्री परवानगी मिळाल्यास सोशल डिस्टन्सिंग व सुरक्षा साधने वापरून ग्राहकांना घरपोच वस्तू पुरवता येईल. त्यासाठी परवानगी द्या, अशी मागणी "सेडा'तर्फे करण्यात आली. ठळक

- एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर या सीझनेबल वस्तूंचा कोट्यवधींचा स्टॉक आहे पडून

- विक्रीविना ना मुद्दल, ना नफा, उलट व्याज भरून सोसावे लागतेय 22 कोटींचे नुकसान

- निदान पुढील दिवसांत विक्री सवलत मिळाल्यास कामगारांचे पगार व इतर खर्च निघण्याची आशा

- आताच्या स्टॉकला पुढील वर्षी मागणी नसणार; कारण मॉडेल व स्टार रेटिंग बदलणार; कमी किमतीत विकावे लागण्याची भीती

- पुणे, मुंबई येथे दुकाने सुरू, सोलापुरातही सुरू होण्याची आशा 22 कोटींचे नुकसान

लॉकडाउनमुळे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स डीलर्सचे 22 कोटींचे नुकसान झाले आहे. मद्य विक्रीतून शासनाला अबकारी कर मिळतो, तसा आम्ही जीएसटी भरतो. मद्याच्या धर्तीवर आम्हालाही ऑनलाइन विक्रीची परवानगी मिळाल्यास सीझनच्या शेवटच्या टप्प्यात स्टॉक ठेवलेल्या वस्तू विकता येतील.

- ईश्‍वर मालू, अध्यक्ष, सेडा

