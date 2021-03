बिघाडी "ईटीआय'मध्ये, कारवाई मात्र वाहकांवर ! तिकीट अपहाराच्या आरोपामुळे एसटी बस वाहकांना मन:स्ताप

सोलापूर : सोलापूर स्थानकातून एसटी बस बाहेर घेऊन जात नाही तेवढ्यात तिकीट मशिन (ईटीआय) बंद होणे, तिकिटांची फ्रिंटच न येणे, चार्जिंग संपणे अशा प्रकारांना वाहकांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याची पाहणी केली असता मात्र वाहकालाच कारवाईला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे तिकीट मशिनचा सोलापूर आगारातील वाहकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सोलापूर आगारामध्ये एकूण 330 ईटीआय मशिन आहेत. सोलापूर आगारात 250 वाहक आहेत. खराब तिकीट मशिनमुळे झालेल्या तांत्रिक चुकांचा दोष वाहकांवर टाकला जात आहे. सोलापूर आगारामध्ये वाहकांकडून प्रवाशांना ईटीआय मशिनद्वारे तिकीट दिले जाते. अनेक वेळा ईटीआय मशिनबाबत संबंधित वाहकांकडून तक्रारी करण्यात येत असतात. कधीकधी प्रिंट न निघणे, चार्जिंग संपणे, मशिन हॅंग होणे यासह अन्य तक्रारीही समोर आलेल्या आहेत. पण हा प्रकार काही केल्या थांबत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे कोणतेही म्हणणे ऐकून न घेता थेट तिकीट अपहाराची कारवाई केली जात असल्याचे वाहकांचे म्हणणे आहे. ठळक बाबी... प्रिंट न निघणे

चार्जिंग संपणे

ईटीआय मशिन हॅंग होणे

दररोज 10 मशिन बिघडणे

वाहकांना कारवाईचा मन:स्ताप

महिन्याकाठी बिघडतात 300 मशिन आगारातील सद्य:स्थिती ईटीआय मशीन 330

सोलापूर आगारातील वाहक 254

सोलापूर आगारातील चालक 252 ईटीआय मशिन खराब झाल्यामुळे हिशेब बरोबर येत नाही. त्यामुळे कारवाईला सामोरे जावे लागते. पुढील पदोन्नती होत नाही. त्यामुळे मन:स्ताप मोठ्या प्रमाणावर होतो.

- एक वाहक,

सोलापूर मशिन खराब होणे हे दररोजचे झाले आहे. मशिन हॅंग होणे, चार्जिंग संपणे, तिकिटाची प्रिंट न निघणे हे नित्याचे झाले आहे. त्यामुळे मशिन खराब असल्यामुळे कारवाईला मात्र आम्हा वाहकांना सामोरे जावे लागते.

- एक वाहक,

सोलापूर सोलापूर आगारामध्ये ईटीआय मशिनची संख्या 330 आहे. दररोज दहा मशिन बिघडण्याच्या तक्रारी येतात. मात्र या मशिन बिघडल्या तर दुरुस्तीला त्वरित पाठविण्यात येतात. वाहकांना शिल्लक असलेल्या मशिन कामासाठी दिल्या जातात.

- दत्तात्रय कुलकर्णी,

