मैंदर्गीच्या सव्वाकोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना मान्यता  

मैंदर्गी (सोलापूर)ः मैंदर्गी नगरपरिषदेच्या 2020-21 या आर्थिक वर्षात शहराच्या विविध विकास कामाकरिता सुमारे 5 कोटी 50 लाख रुपयाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. यात पहिल्या टप्प्यात 1 कोटी 10 लाख रुपयांच्या विविध विकासकामांच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली असून उर्वरित कामे लवकरात लवकर मंजूर होणार असल्याची माहिती नगराध्यक्षा दीप्ती केसरी यांनी दिली.

मैंदर्गी नगरपरिषदेच्या वतीने शहराच्या विविध विकासकामाकरिता सुमारे 5 कोटी 50 लाख रुपयांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. यामध्ये दलित वस्ती सुधारणा अंतर्गत 35 लाख रुपये व नगरोत्थान योजनेतून 1 कोटी 10 लाख रुपये अशा एकूण 1 कोटी 45 लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली आहे.

यामध्ये नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत फकिरप्पा किरनळ्ळी घर ते दुधनी बायपास रोड कॉंक्रीट व गटार बांधकाम करणे, भीमा निंगदळी घर ते उमेश मातंग घर नाला बांधकामासाठॅ 35 लाख रुपये व नगरोत्थान अभियान (जिल्हास्तर) योजनेंतर्गत मरगम्मा मंदिर ते सुरेश दिवटे घरापर्यंत कॉंक्रीट रस्ता करणे, लुकडे स्मशानभूमी संसक्षण भिंत व गेट बांधणे, जिमिनी जनरल स्टोअर्स ते काशिनाथ दिवटे घर रस्ता कॉंक्रिटीकरण, कमला वेस सार्वजनिक शौचालय भोवती कंपाउंड वॉल बांधणे, शरण विहिरीभोवती कंपाउंड वॉल बांधणे, प्रकाश चौगुले घर ते शाहीर जावळे घर रस्ता कॉंक्रिटीकरण, गटार बांधणे, लकप्पा अळगी ते शरणप्पा अलीबदी घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रिटीकरण व गटार, सिद्धाराम चौगुले घर ते संतोष चौगुले घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रिटीकरण व गटार, लुकडे स्मशानभूमीमध्ये अंतर्गत कॉंक्रीट रस्ता करणे, उमरशा मकानदार घर ते मकानदार विहिरीपर्यंत रस्ता करणे आदी कामासाठी 1 कोटी 10 लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली असून या कामास लवकरात लवकर सुरुवात होणार आहे. स्वच्छ, सुंदर मैंदर्गीसाठी प्रयत्न निवडणुकीला उभे असताना जनतेला आम्ही दिलेले सर्व आश्वासन पूर्ण करून जनतेच्या विश्वासास पात्र राहण्याचा प्रामाणिक आम्ही प्रयत्न करू. शहराच्या विकास कामाकरिता सुमारे साडेपाच कोटी रुपयांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यामध्ये सुमारे एक कोटी 45 लाख रुपयाच्या कामास मंजुरी मिळाली. पुढील कामाचे प्रस्तावही लवकरात लवकर मंजूर होतील, या पद्धतीने आपले काम चालू असून स्वच्छ मैंदर्गी, सुंदर मैंदर्गी बनविण्याचा आपला मानस असल्याचे नगराध्यक्षा दीप्ती केसरी यांनी स्पष्ट केले.



Web Title: Approval of the proposal for all-round development work of Mandargi