श्री स्वामी समर्थ मठाच्या उपक्रमातून सीएम, पीएम फंडास अडीच लाखांची मदत 

अक्कलकोट (सोलापूर) : येथील श्री स्वामी समर्थ समाधी मठाचे धनंजय पुजारी यांनी कोरोना पार्श्‍वभूमीवर सुरू केलेल्या उपक्रमास स्वामी भक्तांनी प्रतिसाद दिला. धनंजय पुजारी यांनी सुरू केलेल्या उपक्रमातील लिंकवर आज सायंकाळपर्यंत 1103 जणांनी भेट दिली आहे. आज शनिवारी सायंकाळी सात वाजेपर्यंत सीएम केअर फंडास 69 हजार 668 रुपये तर पीएम केअर फंडास एक लाख 68 हजार 900 एक रुपये असे दोन लाख 38 हजार 569 हजार रुपये स्वामी भक्तांनी जमा केले आहेत. जे स्वामी भक्त दरवर्षी पुण्यतिथी महोत्सवास स्वामी सेवा म्हणून दान- धर्म करतात ती रक्कम किंवा कमीत कमी 251 रुपये तरी http://shriswamisamarth.info/Appeal-to-donate-cm-pm-care-fund या लिंकवर पाठवा आणि त्यानंतर त्याची माहिती सोबत दिलेल्या लिंकवर जमा केलेल्या रकमेच्या पावतीचा फोटो, आपले नाव, पत्ता, गोत्र आदी भरून पाठवावे. लॉकडाउन संपल्यानंतर आपल्या नावे पूजा करून स्वामिविभूती, अंगारा व प्रसाद स्वखर्चाने घरपोच पाठवू, असे आवाहन धनंजय पुजारी यांनी केले होते. त्यास प्रतिसाद मिळत आहे. येत्या काळात आणखी मोठ्या प्रमाणावर स्वामी भक्त या दोन्ही निधीला मदत करतील आणि या कोरोना महामारीतून बाहेर येण्यासाठी आपला खारीचा वाटा उचलतील, अशी अपेक्षा पुजारी यांनी व्यक्त केली आहे.

Web Title: Assistance of 2.5 lakh to CM, PM Fund through the initiative of Shri Swami Samarth Math