करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यात बिबट्याच्या दहशतीचे वातावरण कायम असून आज सांगवी नं. 2 (ता. करमाळा) येथे बिबट्याने मनीषा मोहन पाटील या महिलेवर दुपारी दोनच्या सुमारास शेतात काम करत असताना अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यावेळी पती मोहन पाटील यांनी बिबट्यास प्रतिकार केल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण वाढतच चाललेले आहे. गुरूवार (ता. 10) रोजी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास मनिषा या पती व सासरे यांच्या सोबत शेतात गेल्या होत्या. मनीषा पाटील या मका डोबत असताना उसाच्या सरीच्या कडेला दबा धरून बसलेल्या बिबट्याकडे त्यांचे अच्यानक लक्ष गेले. बिबट्या मनीषा यांच्या अंगावर झेप घेणार एवढ्यात मनीषा बिबट्या म्हणून ओरडल्या त्याचक्षणी जवळच असलेल्या पती मोहन पाटील यांनी त्याच्या अंगावर दगड भिरकावून मारला. परंतु याला न जुमानता बिबट्या पुन्हा चाल करू लागला. मात्र मोहन यांनी पुन्हा दुसरा दगड मारला व आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केल्याने बिबट्या शेजारी असलेल्या बंकट कदम यांच्या केळीच्या बागेत पळाला. यानंतर उपस्थितांनी वनविभागाला संपर्क साधला असता वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी तात्काळ या ठिकाणी दाखल झाले. वन विभागाने बिबट्याचे ठसे घेतले असून हा तोच नरभक्षक बिबट्या असल्याचे सांगितले आहे. याठिकाणी ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे बिबट्याचा शोध सुरू असून मोठ्या प्रमाणात वनविभागाचे अधिकारी कर्मचारी व पोलीस जमा झाले. आत्तापर्यंत तालुक्‍यात घडलेल्या घटना या एक दिवसआड घडल्या आहेत. पहिला बळी ता. 3 डिसेंबर रोजी फुंदेवाडी, दुसरा बळी ता. 5 रोजी अंजनडोह तर तिसरा बळी ता. 7 डिसेंबर रोजी चिकलठाणा येथे गेला आहे. बिबट्याने घेतलेले तीन बळी हे एक दिवसाच्या फरकाने घेतलेले आहेत. त्यामुळे चिकलठाण येथे घडलेल्या घटनेनंतर आता पुढे काय होणार? याची चर्चा सुरू असतानाच आज वांगी परिसरात येथे एका महिलेवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे गेल्या तीन दिवसापासून चिखलठाण परिसरात तळ ठोकून असलेले वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, शार्पशूटर व ड्रोन कॅमेरा येऊन हा सर्व लवाजमा येथे दाखल झाला आहे. ही घटना सांगवी नं. 2 शिवारातील नरसोबावाडी भागात घडली आहे. घटना घडलेल्या ठिकाणापासून वांगी नं. 1 व पांगरे ही दोन्हीही गावे जवळच असल्याने संपूर्ण भागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याशिवाय वांगी नं. 2, वांगी नं.3, भिवरवाडी, ढोकरी भागात नागरिकांमध्ये भिती निर्माण झाली आहे. संपादन : वैभव गाढवे

