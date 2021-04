"जोपर्यंत बाबासाहेबांचा स्पर्श पाण्याला होत नाही, तोपर्यंत आडाचे पाणी प्यायचे नाही !' वळसंगकरांनी केला होता निर्धार

वळसंग (सोलापूर) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हस्ते लोकार्पण झालेली पाणीपुरवठ्याची ऐतिहासिक सार्वजनिक विहीर व परिसर सुशोभीकरणासाठी अद्यापही शासकीय निधीच्या प्रतीक्षेत आहे. वळसंग (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे 1937 पूर्वी दलित बांधवांनी स्वतःच्या वस्तीसाठी स्वतंत्र सार्वजनिक आड (विहीर) श्रमदान व लोकवर्गणीतून बांधला. त्याच सुमारास बाबासाहेब आंबेडकर सोलापूर जिल्ह्यात येणार असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे जोपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकर वळसंगला येऊन आडाच्या पाण्याला स्पर्श करीत नाहीत, तोपर्यंत आडाचे पाणी कोणीही प्यायचे नाही, असा निर्धार येथील दलित बांधवांनी केला होता. अखेर तत्कालीन सामाजिक कार्यकर्ते भुजंगप्पा रुई, तेजप्पा वाघमारे, ओंकारी गायकवाड, विजय गायकवाड यांच्या प्रयत्नातून 24 एप्रिल 1937 रोजी बाबासाहेब आंबेडकर वळसंग येथे येऊन या विहिरीचे पाणी प्राशन केले. वळसंग हे गाव पूर्वीपासून सामाजिक सलोखा जोपासणारे गाव म्हणून ओळखले जाते. स्वातंत्र्यसैनिक कै. गुरुसिद्धप्पा अंटद यांनी स्वत:ची बैलगाडी बाबासाहेबांच्या मिरवणुकीसाठी उपलब्ध करून दिली. मिरवणुकीनंतर बाबासाहेबांनी आडाचे पाणी शेंदून प्राशान केले. तेव्हापासून आजही येथील बांधव याच आडाचे पाणी पिण्यासाठी वापरतात. सोलापूर शहरानंतर जिल्ह्यात सर्वांत मोठी भीमजयंती येथे साजरी केली जाते. परगावी पोटा-पाण्यासाठी गेलेले भीमसैनिक आवर्जून 14 एप्रिलला गावाकडे येतात. या ऐतिहासिक विहिरीचे सुशोभीकरण व्हावे, यासाठी नगरसेवक आनंद चंदनशिवे व शांतकुमार गायकवाड यांनी प्रयत्न केले. सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या स्थळाला भेट देऊन निधी देण्याची घोषणा केली. पण अद्यापही कागदी घोडे पुढे सरकले नाहीत, असे चित्र आहे. वळसंग येथील ऐतिहासिक विहीर दलित बांधवांचे प्रेरणास्थान, ऊर्जास्रोत आहे. याचे जतन व्हायला हवे. त्यामुळे बाबासाहेबांचे विचार भावी पिढीच्या मनात ऊर्जा निर्माण करतील.

- ऍड. संजय गायकवाड,

सदस्य, जिल्हा परिषद सामाजिक सलोखा, एकतेचे प्रतीक म्हणून या विहिरीकडे पाहिले जाते. या परिसराचे सुशोभीकरण व्हायला हवे.

- सुरेश माशाळे,

संचालक, स्वामी समर्थ सूत गिरणी, वळसंग संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

