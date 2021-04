बाबो, कोरोनाने घेतला आज 25 जणांचा बळी; जिल्ह्यात वाढले 976 रूग्ण

सोलापूर : शहर-जिल्ह्यातील कोरोनाची लाट सुसाट सुटली असून आज शहरातील आठ रूग्णांचा तर ग्रामीणमध्ये 17 रूग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे शहरात आज 307 तर ग्रामीणमध्ये 669 रूग्ण आढळले आहेत. विलंबाने दाखल झालेल्या रूग्णांचा मृतांमध्ये सर्वाधिक समावेश आहे. चिंतेची बाब म्हणजे चिंचपूर (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील 36 वर्षीय पुरुषाचा तर भवानी पेठेतील (बसव नगर) 33 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. ठळक बाबी... शहर-जिल्ह्यात आतापर्यंत आढळले 74 हजार 415 रूग्ण

संपूर्ण जिल्ह्यातील ऍक्‍टिव्ह नऊ हजार 776 रूग्णांवर सुरु आहेत उपचार

आतापर्यंत शहर-जिल्ह्यातील दोन हजार 183 रूग्णांचा मृत्यू

बार्शी, पंढरपूर तालुक्‍यातील रूग्णसंख्येने ओलांडला दहा हजारांचा टप्पा

माळशिरसची रूग्णसंख्या नऊ हजार 587; आज बार्शीत चौघांचा मृत्यू

करमाळा, माळशिरसमध्ये प्रत्येकी तीन, मोहोळ, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात प्रत्येकी दोघांचा मृत्यू

आज सांगोला, दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात प्रत्येकी एकाचा कोरोनामुळे मृत्यू शहरात आतापर्यंत 20 हजार 310 रूग्ण आढळले असून 854 रूग्णांचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला आहे. ग्रामीण भागात आतापर्यंत 54 हजार 105 रूग्ण आढळले असून त्यातील एक हजार 329 रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यातील बार्शी, माळशिरस व पंढरपूर तालुक्‍यातच सर्वाधिक 29 हजार 948 रूग्ण आढळले आहेत. शहरात 220 ठिकाणी आज 307 रूग्ण आढळले आहेत. त्यात होटगी रोड, विजयपूर रोड आणि जुळे सोलापूर, बाळे या परिसरात सर्वाधिक रूग्ण आढळले आहेत. शहरातील पाच पुरुषांचा तर तीन महिलांचा तर ग्रामीण भागातील 12 पुरूषांचा तर पाच महिलांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने नागरिकांनी मास्कचा वापर करावा, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, स्वच्छता राखावी असे आवाहन केले जात आहे. आज नव्याने वाढले रूग्ण

अक्‍कलकोट (24), बार्शी (111), करमाळा (79), माढा (108), माळशिरस (131), मंगळवेढा (10), मोहोळ (38), उत्तर सोलापूर (7), पंढरपूर (137), सांगोला (16) आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात आज आठ रूग्ण नव्याने आढळले आहेत.

