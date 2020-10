श्री विठ्ठल मंदिरातील हक्काविषयी बडवे मंडळींची पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव 

पंढरपूर (सोलापूर) : येथील श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिराच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने 1973 मध्ये केलेला कायदा अयोग्य आहे. तसेच बडवे मंडळींच्या परंपरागत हक्काविषयी सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात अनेक बाबी दुर्लक्षित राहिल्या आहेत, असे सांगत बडवे समाजाने सर्वोच्च न्यायालयात क्‍युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केले आहे.

लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या मंदिराच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी टेंपल ऍक्‍ट 1973 मध्ये पारित केला. श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिरातील बडवे, उत्पात, सेवाधारी यांचे पारंपारिक अधिकार रद्द करुन महाराष्ट्र शासनाने मंदिराचे सरकारीकरण केले. त्या विरोधात बडवे मंडळींसह सर्व संबंधितांनी न्यायालयात लढा सुरु केला होता.

1973 च्या श्री विठ्ठल रुक्‍मिणी टेंपल ऍक्‍टला बडवे, उत्पात आणि सेवाधारी मंडळींनी तीन स्वतंत्र अपिलांच्याद्वारे आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने एकच निकाल देऊन या सर्व मंडळींची अपिले फेटाळून लावली होती. या निर्णयाच्या विरोधात तीन स्वतंत्र विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यास सांगितले होते. त्यानंतर अनेक वर्षांनी 2014 ला सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. जानेवारी 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या बाजुने निकाल देत बडवे, उत्पात, सेवाधारी मंडळींचे अधिकार अमान्य केले. त्यानंतर मंदिराचे पूर्णतः सरकारीकरण करत शासनाने मंदिर ताब्यात घेतले.

श्री विठ्ठल मंदिराच्या खटल्यात ऐतिहासिक आणि पुरातत्व दस्तावेज तसेच भू-स्वामित्व याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या सर्व बाबी लक्षात घ्याव्यात, अशी मागणी बडवे मंडळींनी क्‍युरेटिव्ह पिटीशनद्वारे केली आहे. बडवे समाजाच्या वतीने सुभाष भरत बडवे यांनी ही क्‍युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली असून त्यांच्या वतीने ऍड. निर्मल चोप्रा हे काम पहात आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 14 जानेवारी 2014 रोजी दिलेल्या निकालानंतर या विषयी बडवे मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयातच पुर्नविचार याचिका दाखल केली होती. परंतु, ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची पुढची पायरी म्हणून बडवे समाजाने क्‍युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. क्‍युरेटिव्ह पिटीशन म्हणजे काय ?

2002 साली रूपा हूराविरुद्ध अशोक हूरा या लॅंड मार्क जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर पक्षकारावर अन्याय झाला आहे किंवा निकाल देताना काही चुका झाल्या असतील तर शेवटची पायरी म्हणून आर्टिकल 137 नुसार क्‍युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील तीन वरिष्ठ न्यायमूर्ती आणि पुनर्विचार याचिका ज्या न्यायमूर्तींनी फेटाळली आहे. (जर उपलब्ध असतील तर) यांच्यासमोर याचिका सुनावणीसाठी घेता येते. परंतु त्याआधी सीनियर वकिलाने क्‍युरेटिव्ह पिटीशन प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. संपादन : वैभव गाढवे

