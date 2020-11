सांगोला बसस्थाकावरून 13 लाखांचे सोन्याचे विविध दागिने असलेली बॅग लंपास 

सांगोला (सोलापूर) : एसटीमधील बाकड्यावर विविध प्रकारचे सोन्याचे दागिने असलेली बॅग ठेवून सराफ पाणी घेण्यासाठी खाली उतरला अनोळखी चोरट्याने ती बॅग चोरून नेल्याची घटना सोमवार (ता. 9) रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास सांगोला बसस्थानकावर घडली. या बॅगमध्ये 13 लाख 20 हजार रुपये किंमतीचे विविध सोन्याचे दागिने होते. फिर्यादी संजय पाटील (रा. इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) यांचा सराफ दुकानदारांना सोन्याचे दागिने विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे. संजय पाटील हे सोमवार (ता. 9) रोजी सकाळी सात वाजता विविध प्रकारच्या सोन्याचे दागिने घेऊन पंढरपूर येथील दुकानात विक्री करण्यासाठी गेले. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास पंढरपूर बसस्थानकावरून तुळजापूर ते सांगली जाणारी बस पकडून माघारी निघाले होते. यावेळी सोन्याचे दागिने असलेली निळ्या रंगाची बॅग एसटीमध्ये बसलेल्या बाकड्याच्या खिडकीच्या बाजूला ठेवलेली होती. ही बस सांगोला स्टॅंडवर सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास थांबल्यानंतर ते पाण्याची बाटली घेऊन येण्यासाठी बसमधून खाली उतरले. परंतु सोन्याचे दागिने असलेली बॅग तेथेच बाकड्यावर ठेवली होती. पाटील हे पाण्याची बाटली घेऊन येऊन बसमधील बाकड्यावर पाहिले असता त्यांना सोन्याची दागिने ठेवलेली बॅग दिसली नाही. यावेळी त्याने आजुबाजुला शोध घेतला. परंतु बॅग सापडली नाही. या बॅगमध्ये विविध प्रकारच्या 13 लाख 20 हजार रुपये किमतीचे दागिने होते. संजय पाटील यांनी अज्ञात चोरट्याने बॅग चोरून नेल्याची फिर्याद सांगोला पोलिसात दिली आहे. संपादन : वैभव गाढवे

