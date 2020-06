कोरोनाच्या संकटात नागरी सुविधांअभावी बार्शीकर हैराण

बार्शी (सोलापूर) : कोरोना संसर्गाने मागील दोन महिन्यांपासून लॉकडाउन सुरू असल्याने बार्शीतील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नगर परिषद प्रशासनासह अन्य विभागातील प्रशासन पाणी, वीज, जीवनावश्‍यक वस्तू, रस्ते अशा नागरी सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असून न्याय कोठे मागायचा असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

शहर व तालुक्‍यात 23 मार्चपासून कोरोना विषाणू संसर्ग नागरिकांना होऊ नये यासाठी शासनाने लॉकडाउन सुरू केले. पहिल्या दोन टप्प्यांत नागरिक पूर्णपणे घरीच थांबून होते. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे प्रत्येक जण काळजी घेत असे. पण त्यावेळी अडचणी निर्माण झाल्यातरी अशा गंभीर परिस्थितीत प्रशानसनाची अडचण समजून सर्व जण शांत होते अन्‌ अजूनही शांत आहेत. मात्र, आता बार्शी शहरातील नागरिकांना अनेक समस्यांना समोरे जावे लागत आहे. विजेचा लपंडावाने हैराण

लॉकडाउन काळात नागरिकांना वेळ जाण्यासाठी टीव्हीशिवाय पर्याय नाही. दिवसभर टीव्हीसमोर बसून कार्यक्रम पाहणे अथवा मोबाईल, वर्तमानपत्र वाचणे असा दिनक्रम सुरू आहे. पण विजेचा लपंडाव सुरू असल्याने नागरिक अक्षरश: हैराण झाले आहेत. पाण्याचा ठणठणाट

उजनी जलाशयातून बार्शी शहराला पाणीपुरवठा होतो. पण मागील दोन वर्षांपासून नागरिकांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा करण्यात पालिकेची यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे. प्रत्येकवेळी वेगळे कारण सांगून वेळ मारून नेली जात आहे. लाकडाउनने नागरिक त्रस्त असताना दोन दिवसांआड होणारा पाणीपुरवठा चार, पाच तर काही भागात सात दिवसांनी होत आहे. उजनी धरण 110 टक्के भरले तरी तीच अवस्था अन्‌ वजा 20 टक्के आले तरी वेगळी परिस्थिती नाही. जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या दरात वाढ

शहरात प्रत्येक जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या दरात दोन रुपयांपासून 10 रुपयांपर्यंत वाढ झालेली आहे. लॉकडाउनने मालाची गाडी येत नाही म्हणून भाडे जास्त आकारले जात आहे, असे व्यापाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. मात्र, ग्राहकांची यातून लूट होत आहे. यातून कधी होणार सुटका

लॉकडाउन कधी संपणार, दिवसेंदिवस कोरोना विषाणूचा विळखा सोलापूर शहरासह ग्रामीण भागात वाढत आहे. व्यवहार सुरळीत कसे होणार अन्‌ सामान्यांची पिळवणूक कधी थांबणार, असा प्रश्‍न बार्शीतील नागरिकांना पडला आहे. तर गुन्हे दाखल करू

बार्शी शहरातील व्यापारी जादा दराने अत्यावश्‍यक वस्तुंची विक्री करुन लॉकडाउनचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असतील तर संबधित विभागाला माहिती देऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येतील

- शिवाजी गवळी, मुख्याधिकारी, बार्शी, नगरपरिषद

