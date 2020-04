पाणीचोरी करणाऱ्यांची सलग दुसऱ्या दिवशी अधिकाऱ्याला मारहाण

सांगोला (जि. सोलापूर) : राजेवाडी कालवा क्रमांक दोनवर अनाधिकृतरित्या टाकलेले सायपन जेसीबीने काढत असताना चिडलेल्या शेतकऱ्याने तुम्ही कालव्यावरील माझे सायपन का काढले, असे म्हणून शिवीगाळी करीत गच्ची पकडून कालवा निरीक्षकाच्या श्रीमुखात भडकावून मुक्का मार दिला. ही घटना मंगळवार 28 रोजी दुपारी 12 च्या सुमारास जाधववाडी (चिकमहूद, ता. सांगोला) येथील कालवा क्रमांक दोन वरील दार क्रमांक 40 जवळ घडली. राजेवाडी तलावातून ऊन्हाळी हंगामातील शेती व फळ पिकांसाठी कालव्यातून लाभ क्षेत्रात आर्वतन सोडले आहे. दरम्यान चिकमहुद-जाधववाडी येथील भाऊराव जाधव यांनी हद्दीतून जाणाऱ्या कालवा क्रमांक दोन वरील दार क्रमांक 40 वर सायपन टाकून पाण्याची चोरी केल्याचे कालवा निरीक्षक दत्तात्रय भाले यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तात्काळ जेसीबीच्या साह्याने अनाधिकृतरित्या टाकलेले पाईप (सायपन) काढून टाकण्याचे शासकीय काम करीत असताना भाऊराव जाधव यांनी त्या ठिकाणी येऊन तुम्ही कालव्यावरील माझे सायपन का काढून टाकले असे म्हणून कालवा निरीक्षक भाले यांना शिवीगाळी करून गच्ची पकडून त्यांच्या गालावर चापटा मारून मुक्का मार दिल्याने ते जखमी झाले. याबाबत राजेवाडी कालवा निरीक्षक दत्तात्रय गणपत भाले (रा. बलवडी, ता. सांगोला) यांनी फिर्याद दिल्यावरून पोलिसांनी भाऊराव भीमराव जाधव (रा. जाधववाडी) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तपास सहाय्यक पोलीस फौजदार सुरेश पाटोळे करीत आहेत.

Web Title: Beaten an officer for the second day in a row by a water thief