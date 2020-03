कोरोना : कामगारांचा जीव महत्त्वाचा म्हणून सोलापूरचा "हा' मोठा उद्योग ठेवला बंद 

सोलापूर : विडी उद्योगात दररोज साडेतीन कोटी विड्यांचे उत्पादन होते. एका दिवसाची उलाढाल दोन ते सव्वादोन कोटींची आहे. मात्र, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता, महिला विडी कामगारांचा जीव आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पंतप्रधान व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन विडी उद्योग रविवार (ता. 22) पासून 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय सोलापूर विडी उद्योग संघाने घेतल्याची माहिती संघाचे प्रवक्ता तथा साबळे वाघिरे आणि कंपनीचे सरव्यवस्थापक बाळासाहेब जगदाळे यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. हेही वाचा - बॅंकेत एका वेळी तीन-चार ग्राहकांनाच प्रवेश कामगारांमध्ये तीन फुटांच्या अंतराची अडचण

विडी उद्योग बंद ठेवण्यासंदर्भात शुक्रवारी रात्री सोलापूर विडी उद्योग संघाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश तिवाडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी विडी उद्योगात 50 ते 55 हजार कामगार असून, प्रत्येक ब्रॅंचमध्ये 300 ते 400 कामगार तयार विड्या द्यायला येत असतात. प्रशासनाच्या निर्देशानुसार दोन व्यक्तींमध्ये किमान तीन फुटांचे अंतर ठेवणे शक्‍य नसल्याने कोरोनाची लागण होऊ शकते. त्यामुळे कामगारांचा जीव महत्त्वाचा असून, त्यासाठी 22 ते 31 मार्चपर्यंत विडी उद्योग बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 22 कोटींचा बसणार फटका

शहरात एकूण 14 विडी कंपन्या असून, त्यांच्या 115 शाखांत जवळपास 50 ते 55 हजार कामगार दैनंदिन विड्या वळून देतात. दररोज साडेतीन कोटी विड्यांचे उत्पादन होते. एका दिवसाची उलाढाल दोन ते सव्वादोन कोटींची असून, 10 दिवस उद्योग बंद ठेवल्याने 22 कोटींचा फटका विडी उद्योगाला बसणार आहे. 31 मार्चनंतर परिस्थिती पाहून घेणार निर्णय

विडी उद्योगातील महिला कामगार आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. कामगार आहेत म्हणून हा उद्योग आहे. त्यामुळे कोरोनाचा आजार कामगारांसाठी जीवघेणा ठरू शकतो, या कारणामुळे उद्योग बंद ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. 31 मार्चनंतर परिस्थिती पाहून विडी उद्योग पुन्हा सुरू होणार आहे.

- बाळासाहेब जगदाळे,

प्रवक्ता, सोलापूर विडी उद्योग संघ

