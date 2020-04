पक्ष्यांना मिळतेय जलसंजीवनी; उष्माघाताचे प्रमाणही झाले कमी 

रोपळे बुद्रूक (ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर) : ग्रामीण भागात सध्या उष्म्याच्या कालावधीत घरोघरी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केल्यामुळे पक्ष्यांना जलसंजीवनी मिळाली आहे. कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांना घरबसल्या पक्षी निरीक्षणाची नवी संधीही मिळाली आहे.

हवेतील उष्णता वाढली, की पक्ष्यांना साहजिकच त्रास होतो. हवेत विहार करताना पोटातील पाण्याचा अंश कमी झाला, की उष्माघातामुळे पक्षी मूर्च्छित होऊन खाली पडतात. त्यामुळे तीव्र उष्णतेच्या कालावधीत म्हणजे एप्रिल-मे महिन्यात ग्रामीण भागातील घरांच्या बाल्कनीत व सावलीच्या झाडांच्या फांदीला पक्ष्यांसाठी पाण्याची भांडी ठेवण्याबद्दल जागृती होऊ लागली आहे. त्याचा परिणामही दिसू लागला असून, रोपळे (ता. पंढरपूर) व परिसरात अनेक ठिकाणी पक्ष्यांसाठी पाण्याची भांडी दिसू लागली आहेत. त्यावर पक्षी येऊन पाणी पीत असल्याचेही दिसू लागले आहे. यामुळे उष्म्याच्या कालावधीत पक्ष्यांना जलसंजीवनी मिळाल्याचे हे चित्र दिलासादायक आहे.

रोपळे (ता. पंढरपूर) व परिसरात गेल्या अनेक वर्षापासून पर्यावरणासंदर्भात जनजागृती होऊ लागली आहे. शालेय विद्यार्थापासून शेतकऱ्यांपर्यंत सर्व जण आपापल्या परिने पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ग्रामीण भागातील घराघरात पक्ष्यांच्या अन्नपाण्याची व्यवस्था केली जात आहे. कोरोना रोगाचा प्रसार रोखन्यासाठी शाळांना सुट्टी दिली आहे. त्यामुळे शाळकरी मुले आपल्या घरातच थांबून विविध छंद जोपासत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या छंदाचा विविध प्रकारच्या पक्ष्यांना चांगला उपयोग झाल्याचे दिसत आहे. शाळकरी मुलांनी सध्या आपल्या घराच्या गच्छीवर तसेच अंगणातील झाडाच्या फांदीला पक्ष्यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली आहे. ही व्यवस्था केल्यामुळे सध्या कडक उन्हाळा असूनही पक्षी पाण्यावाचून तडफडत असल्याचे चित्र दिसले नाही. पक्ष्यांना माठात पाण्याची व्यवस्था केल्यामुळे त्या भांडयात दिवसभर पाणी थंड राहते. त्यामुळे मातीच्या भांड्यावर अनेक प्रकारचे पक्षी पाणी पिण्यासाठी येत असल्याचे दिसत आहे.

स्थानिक पक्ष्यांमध्ये विविध प्रकारच्या चिमन्या, साळुंखी, सातभाई, दयाळ, मैना, कबुतर, शिंपी व सूर्यपक्षी हे पक्षी पाणी पिण्यासाठी येत आहेत. यामुळे खरोखरीच उष्म्याच्या कालावधीत पक्ष्यांना जलसंजीवनी मिळाल्याचे हे चित्र दिलासादायक आहे.

